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【新世界系】富通保險推「現有客戶 K Dollar 加倍賞」　投保指定計劃並達指定保費賺最多2000 K Dollar

Hot Talk 12:41 2022/04/07

分享：

富通保險推「現有客戶 K Dollar 加倍賞」，投保指定計劃並達指定總首年年度化保費，可賺最多2000 K Dollar。

新世界集團旗下的富通保險推出「現有客戶 K Dollar 加倍賞」，現有客戶於推廣期內投保指定計劃並達到指定總首年年度化保費，除享首年保費回贈外，可賺取高達 2000 K Dollar 獎賞。每1 K Dollar 可作1港元於K Dollar獎賞計劃參與商戶作即時現金消費。

投保申請書遞交日期 ：即日起至今年6月30日 
最後批核日期：今年8月31日

推廣期內投保指定計劃之總首年年度化保費（包括基本計劃及附加保障）：
4,000 至 8,000 港元以下可賺 100 K Dollar
8,000 至 20,000 港元以下可賺250  K Dollar
20,000 至 60,000 港元以下可賺  600 K Dollar
60,000 港元或以上可賺 2000 K Dollar

指定計劃 （包括基本計劃及附加保障）：

儲蓄
「盛世•傳家寶」壽險計劃2（環球優越版） 
「盛世•傳家寶」壽險計劃2（優越版）
「愛豐盛」壽險計劃3 

危疾/醫療 
「守護 168」危疾保障計劃 （加強版）
「御醫保」特級醫療保障計劃 

自願醫保計劃 （可扣稅）
「摯康保」醫療保障計劃
「卓康保」醫療保障計劃
「樂康保」醫療保障計劃 

意外/人壽 
「伴您同行」意外保障計劃
「按您想」壽險計劃 

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