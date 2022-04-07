【新世界系】富通保險推「現有客戶 K Dollar 加倍賞」　投保指定計劃並達指定保費賺最多2000 K Dollar

▲ 富通保險推「現有客戶 K Dollar 加倍賞」，投保指定計劃並達指定總首年年度化保費，可賺最多2000 K Dollar。

新世界集團旗下的富通保險推出「現有客戶 K Dollar 加倍賞」，現有客戶於推廣期內投保指定計劃並達到指定總首年年度化保費，除享首年保費回贈外，可賺取高達 2000 K Dollar 獎賞。每1 K Dollar 可作1港元於K Dollar獎賞計劃參與商戶作即時現金消費。

投保申請書遞交日期 ：即日起至今年6月30日

最後批核日期：今年8月31日

推廣期內投保指定計劃之總首年年度化保費（包括基本計劃及附加保障）：

4,000 至 8,000 港元以下可賺 100 K Dollar

8,000 至 20,000 港元以下可賺250 K Dollar

20,000 至 60,000 港元以下可賺 600 K Dollar

60,000 港元或以上可賺 2000 K Dollar

指定計劃 （包括基本計劃及附加保障）：

儲蓄

「盛世•傳家寶」壽險計劃2（環球優越版）

「盛世•傳家寶」壽險計劃2（優越版）

「愛豐盛」壽險計劃3

危疾/醫療

「守護 168」危疾保障計劃 （加強版）

「御醫保」特級醫療保障計劃

自願醫保計劃 （可扣稅）

「摯康保」醫療保障計劃

「卓康保」醫療保障計劃

「樂康保」醫療保障計劃

意外/人壽

「伴您同行」意外保障計劃

「按您想」壽險計劃

相關文章：

【新創建旗下】富通保險：去年首年年化保費收入按年升19% 優於行業整體增長

【抗疫的士】新創建富通保險向抗疫的士及中小型巴士司機 提供免費確診、疫苗住院現金保障

【新冠保障】富通保險加推「強制隔離現金」保障 兼縮短保障等候期至3日

富通保險推四合一壽險計劃 包含危疾、醫療、意外及人壽保障、最多享2個月保費回贈

【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢