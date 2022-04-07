美國聯儲局會加息0.75厘？議息會議紀錄解讀：加息步伐反映經濟衰退機會不大

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美國聯儲局會加息0.75厘？」（見下文）。其他包括：Apple（AAPL.US）、美股有七成機會已見底？、4個原因睇好澳洲投資市場、Tesla（TSLA.US）、Twitter（TWTR.US）、騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 、第二季買港股勝於美股？、中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398）

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美國聯儲局3月議息會議紀錄周三出爐，紀錄顯示聯儲局最快5月縮表，每月縮表上限增至950億美元也可能是恰當的做法，不少聯儲局官員亦傾向大幅加息0.5厘，更有官員指未來或須進行多輪加息0.5厘。紀錄引起講市場憂慮，美股道指隔晚再挫逾百點，道指期貨偏軟，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為，解讀議息會議紀錄，預料聯儲局或有1至2次會加息0.75厘，又指現時加息步伐反映經濟衰退風險不大，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）