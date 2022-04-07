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剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？

股市 20:24 2022/04/07

分享：

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因」（見下文）。其他包括：美國聯儲局會加息0.75厘？Apple（AAPL.US）、美股有七成機會已見底？4個原因睇好澳洲投資市場Tesla（TSLA.US）、Twitter（TWTR.US）騰訊 （00700） 中移動 （00941） 第二季買港股勝於美股？中國銀行 （03988）工商銀行 （01398）

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻精選港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

Microsoft（MSFT.US）隔晚跌逾3%，跌穿300美元心理關口，年初至今股價已累跌10.53%，Amazon（AMZN.US）的6.84%、Alphabet（GOOG.US）的5.44%，Microsoft明顯跑輸等美國大型科網股，原因怎剖析？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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