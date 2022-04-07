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【Google】Google Docs將容許用戶　在評論添加Emoji反應

科技 18:30 2022/04/07

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oogle宣布用戶不僅可以在評論中加入文字，還可以加入Emoji表情符號反應。（Google Docs截圖）

協作模式是Google Docs的重要特點，容許多名用戶對文件參與編輯和評論等工作。Google宣布將為Google Docs更新功能，用戶不僅可以在評論中加入文字，還可以加入Emoji表情符號反應，如同在社交媒體的溝通方式。

【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？

當進入Google Docs的「編輯」模式後，就會看到一個新的「添加反應」笑臉圖標，按下後就會出現一系列的表情包，讓用戶選擇合適的Emoji，放到文件中想要評論的地方。

可與Google Chat共享

Google指出，Google Docs所使用的表情符號將與Google Chat共享，因此在任何一個應用程式中設置的任何用戶偏好，都將反映在另一個應用程式之中。

【Android手機】Google Pixel 7 Pro渲染圖曝光　首款搭載Android 13旗艦手機

該新功能的表情包將更新至最新的Emoji 14.0版本，而且具有可修改Emoji性別的選項，並會對每個Emoji保存膚色和性別偏好。Google表示，新功能將在未來數周內廣泛推出。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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