【大行報告】阿里巴巴上季收入料受疫情衝擊　富瑞降目標價、兩日兩家券商下調

內地經濟受制疫情封城措施不絕下，券商紛下調阿里巴巴 （09988） 收入預測，並削目標價。富瑞發表報告，料阿里巴巴收入按年增長會減慢至4%，較原預期的8%為低。富瑞預料至3月底的財政年度，阿里巴巴收入增長只有17.7%，較去年40.7%大為放慢。

富瑞繼而下調阿里巴巴今明3年盈測，目標價由277元降至268元，為近兩日第二家削阿里巴巴目標價的投行。

富瑞維持阿里巴巴「買入」評級，花旗日前也將阿里巴巴目標價由194元下調至171元，同樣是「買入」評級。

阿里巴巴半日反覆跌2%，中午報105.5元，成交17億元。

富瑞指出，阿里巴巴以中國本土消費、全球化和雲業務3大支柱發展，長遠業務前景可觀，並料淘寶特價版、淘菜菜虧損逐步減少，而3月宣布加碼回購都反映長遠前景信心。

富瑞料阿里巴巴2022財年少賺21% 24年才能超越前年業績

阿里巴巴預計5月初公布2022財年第4季和全年業績。

在1月至3月季度業績上，富瑞料阿里巴巴總收入按年增4%至1950億元（人民幣，下同）。中國電商收入只按年增2%至1330億元，當中顧客管理收入（CMR）按年跌3%至610億元，直接銷售就按季維持在679億元。

在海外電商方面，富瑞料全球速賣通（AliExpress）歐洲訂單受增值稅影響，料收入只增長5%至140億元。

餓了麼等本地生活服務料可增15%至93億元，雲業務收入則增14%至192億元，為集團收入增長較佳業務。

富瑞料，阿里巴巴後續投資更重視投資回報率（ROI），料淘寶特價版、淘菜菜兩個拖低去年10月至12月季度表現的項目，虧損可收窄。富瑞料阿里巴巴季度EBITA（除攤銷、息稅前盈利）約145億元。

富瑞下調今年度阿里巴巴non-GAAP盈利預測3%至1366.66億元，相當於按年倒退21%，而2023財年回升18%至1615億元，但要在2024財年才能超越2021財年盈利。

【ET財智Talk】香港實質按息低 美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

相關文章：

【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長

【阿里巴巴9988】阿里再傳大規模裁員 本地生活、創新業務成重災區 餓了麼裁員至少15%、盒馬撤兩成