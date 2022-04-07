【新冠肺炎】染疫增肺栓塞風險33倍 輕症都要小心

瑞典一項研究發現，人們感染新冠肺炎後出現肺栓塞的風險會急增33倍，而出現深部靜脈血栓的風險也增加數倍。研究人員指出新冠輕症患者出現上述症狀的風險也有所增加，呼籲民眾切勿掉以輕心。

【南韓疫情】5月起分階段恢復國際航班 望年底達疫前一半 【下一頁】

瑞典于默奧大學（Umea University）學者率領這項研究，收集超過100萬新冠患者和400萬未感染新冠病毒者的健康記錄，分別測量兩組人士出現肺栓塞、深部靜脈血栓（DVT）及身體各個部位出血的風險。

結果顯示新冠患者組別分別有1,761宗肺栓塞及1,002宗出血個案，而非新冠患者組別則有171宗肺栓塞及1,292宗出血個案。

研究人員指患者確診新冠肺炎後的30日內，出現肺栓塞的風險急增33倍；DVT風險增加5倍；出血風險增近兩倍。

患者確診後的半年內肺栓塞風險仍會增加，而確診後兩個月內出現DVT及出血的風險亦會增加。

以研究：60歲或以上打第4針疫苗 保護力料維持數周 【下一頁】

雖然病情較重的新冠患者風險最高，但即使是新冠輕症患者，出現肺栓塞及DVT的風險也分別增加7倍和3倍。

研究人員指肺栓塞足以致命，提醒新冠患者如果突然發現自己呼吸急促，但之前未曾出現相關症狀，就有需要求醫。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲