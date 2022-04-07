【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能｜越秀房託、潤泥、中石油、越秀交通基建、龍湖最新部署

恒生指數中午收報21791點，跌289點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中遠海能 （01138） ，另亦會分析越秀房託 （00405） 、潤泥 （01313） 、中石油 （00857） 、越秀交通基建 （01052） 、龍湖 （00960） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：09 – 越秀房託 （00405） 守3.40元可續望好

02：38 – 中石油 （00857） 守4.00元可續望好

03：33 – 龍湖 （00960） 守40.00元可續望好

05：04 – 越秀交通基建 （01052） 上破5.40元頸綫可望好

06：42 – 潤泥 （01313） 上破7.00元可望好

08：42 – 中遠海能 （01138） 上破4.23元可續望好

10：34 – 推介股表現記錄

11：14 – 過去7日解答問題記錄

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