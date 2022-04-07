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【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能｜越秀房託、潤泥、中石油、越秀交通基建、龍湖最新部署

股市 12:28 2022/04/07

分享：

恒生指數中午收報21791點，跌289點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中遠海能 （01138） ，另亦會分析越秀房託 （00405） 、潤泥 （01313） 、中石油 （00857） 、越秀交通基建 （01052） 、龍湖 （00960） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：09 – 越秀房託 （00405）            守3.40元可續望好

02：38 – 中石油 （00857）               守4.00元可續望好

03：33 – 龍湖 （00960）                  守40.00元可續望好

05：04 – 越秀交通基建 （01052）       上破5.40元頸綫可望好

06：42 – 潤泥 （01313）                  上破7.00元可望好

08：42 – 中遠海能 （01138）            上破4.23元可續望好

10：34 – 推介股表現記錄

11：14 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 中遠海能（01138） 越秀房產信託基金（00405） 華潤水泥控股（01313） 中國石油股份（00857） 越秀交通基建（01052） 龍湖集團（00960） 石鏡泉

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