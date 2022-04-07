▲ 【電子消費券2022】信和集團6商場推S⁺ REWARDS「消費大激賞」 單一消費滿3800元可換音樂會門票2張

新一輪電子消費券計劃首5000元即日派發，信和集團旗下商場推出電子消費券優惠。信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心特別推出S⁺ REWARDS「消費大激賞」，S⁺ REWARDS會員於2022年4月7日至20日期間以S⁺ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，線上單一消費滿3,800元，即有機會換領熱搶音樂會門票2張，名額有限，先到先得，換完即止。

「消費大激賞」eShop頁面亦有多款精選禮品，及不同商場的商戶現金券套裝（3,800元）。每套商戶現金券套裝共有38間不同商戶100元 S現金券，所有商戶現金券套裝合共涵蓋逾250間商戶，顧客可因應需要選購心水套裝。另外，eShop亦設有其他禮物包括人氣家電、按摩產品及精品玩具等。

信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心現正推行之「齊心抗疫．三重升級賞」亦覆蓋首輪電子消費券派發日期，S⁺ REWARDS於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元 S現金券，回贈超過100%。

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