【金價】世界黃金協會：3月份全球黃金ETF吸資額6年最多　受通脹與俄烏戰爭推動

▲ 世界黃金協會指，3月份全球黃金ETF吸資額6年最多通脹，受通脹與俄烏戰爭推動。

世界黃金協會公佈，3月份全球黃金ETF錄得淨流入187.3噸，折合約118億美元，資產管理規模（AUM）增加5.3%，是自2016年2月以來最多吸資額。世界黃金協會指，儘管月內股市顯著反彈及美元走強，但市場對通脹上升、俄烏戰爭等的憂慮，支持資金流入黃金。

3月底全球黃金ETF資產管理規模總計2397億美元，逼近2020年8月所創下的2403億美元紀錄。月內所有地區均錄得凈流入，主要加倉地區為北美及歐洲。受惠3月份的強勁淨流入，黃金ETF第一季凈流入量269噸，折合約170億美元，是2020年第三季以來最大季度淨流入。

亞洲基金3月錄得今年以來首次凈流入，流入量為2.6噸，即1.66億美元。主要來自中國。

世界黃金協會表示，今年以來全球黃金ETF流入達166億美元，相對去年淨流出為91億美元。目前全球黃金ETF總持倉為3835噸，僅低於2020年10月的3909噸月度高位。

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