【芯片短缺】豐田汽車下調今年在美銷量預期至1550萬輛　現代汽車更積欠逾百萬輛新車

▲ 【芯片短缺】豐田汽車下調今年在美銷量預期至1550萬輛

由於新冠疫情和俄烏戰爭導致供應鏈陷入緊張，豐田汽車（Toyota）下調今年在美銷量預期， 料美國汽車行業總銷量為1550萬輛，低於此前預計的1650萬輛。

豐田汽車北美區銷售執行副總裁鮑勃卡特（Bob Carter）在電話會議上表示，預計2022年美國汽車行業總銷量為1550萬輛，低於此前預計的1650萬輛。他指，集團遇到了供應鏈挑戰，短期內無法得到改善，導致銷量預期被下調。而在供應鏈恢復後，庫存率將需要6個月才能恢復正常。卡特亦預計原材料成本的上漲將部分轉嫁給消費者，但認為今年消費者對汽車的負擔能力不會成為問題。

現代汽車更積欠逾百萬輛汽車

另外，外媒亦指， 包含起亞汽車在內的南韓汽車大廠現代汽車集團（Hyundai）在南韓國內積欠的應交未交訂單（back-order）的訂單數量已逾100萬輛。起亞汽車在南韓國內積欠的未交貨訂單數量從去年初的10萬輛增至今年初的40萬輛、3月又增至50萬輛，並佔現代/起亞去年全球銷售量的15%。

交車時間甚長，起亞的Sorento Hybrid、Sportage Hybrid現在下單，交車要等一年半以上，亦即是要等到明年10月以後；而現代汽車和其豪華車品牌子公司Genesis的車款面臨同樣情況，GV60、GV70電動車和IONIQ 5、Porter EV等車款下單後也要等12個月以上。

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編輯：姚卓然