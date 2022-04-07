  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片短缺】豐田汽車下調今年在美銷量預期至1550萬輛　現代汽車更積欠逾百萬輛新車

股市 15:58 2022/04/07

分享：

【芯片短缺】豐田汽車下調今年在美銷量預期至1550萬輛

由於新冠疫情和俄烏戰爭導致供應鏈陷入緊張，豐田汽車（Toyota）下調今年在美銷量預期，料美國汽車行業總銷量為1550萬輛，低於此前預計的1650萬輛。

豐田汽車北美區銷售執行副總裁鮑勃卡特（Bob Carter）在電話會議上表示，預計2022年美國汽車行業總銷量為1550萬輛，低於此前預計的1650萬輛。他指，集團遇到了供應鏈挑戰，短期內無法得到改善，導致銷量預期被下調。而在供應鏈恢復後，庫存率將需要6個月才能恢復正常。卡特亦預計原材料成本的上漲將部分轉嫁給消費者，但認為今年消費者對汽車的負擔能力不會成為問題。

現代汽車更積欠逾百萬輛汽車

另外，外媒亦指，包含起亞汽車在內的南韓汽車大廠現代汽車集團（Hyundai）在南韓國內積欠的應交未交訂單（back-order）的訂單數量已逾100萬輛。起亞汽車在南韓國內積欠的未交貨訂單數量從去年初的10萬輛增至今年初的40萬輛、3月又增至50萬輛，並佔現代/起亞去年全球銷售量的15%。

交車時間甚長，起亞的Sorento Hybrid、Sportage Hybrid現在下單，交車要等一年半以上，亦即是要等到明年10月以後；而現代汽車和其豪華車品牌子公司Genesis的車款面臨同樣情況，GV60、GV70電動車和IONIQ 5、Porter EV等車款下單後也要等12個月以上。

相關文章：

【美股焦點】福特汽車3月銷量跌25.6%至15.93萬輛　芯片短缺挑戰持續、庫存已有改善

【烏克蘭戰爭】Intel英特爾暫停俄羅斯營運　俄企據報加速轉投中國芯片供應

【業績｜汽車股】吉利汽車去年少賺12%、末期息增5%至0.21元　「芯片短缺無減弱跡象」

編輯：姚卓然

 

【ET財智Talk】美國擬加快加息步伐　1個月HIBOR次季或升至0.8厘？（立即收看）

電動車 豐田 起亞 現代汽車 疫情 汽車 晶片 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指跌271點　阿里巴巴跌逾2%、京東跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌271點　阿里巴巴跌逾2%、京東跌逾3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款