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聯合國將表決人權理事會資格 俄警告贊成票有後果

環球政治 12:04 2022/04/07

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俄羅斯被指在烏克蘭的布查鎮造成大批平民死亡，美國推動從人權理事會驅逐俄羅斯。聯合國代表大會將在周四（7日）就俄羅斯的人權理事會資格表決，俄方警告投下贊成票的國家會面臨後果。

【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離 【下一頁】

匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易 【下一頁】

美國周一（4日）表示，會尋求把俄羅斯驅逐出聯合國人權理事會。聯合國193個成員國會於周四就此事表決，屆時將需要3分2國家支持才能通過，棄權票不納入計算。

俄羅斯駐聯合國代表團發出備忘錄，呼籲其他國家公開反對反俄羅斯的表決。備忘錄中指出，俄羅斯會把投贊成﹑棄權及不參與一律視為不友好行為。俄方表明會按照投票結果，考慮與有關國家的雙邊關係發展，以及在聯合國內的合作。

美國駐聯合國代表團發言人Olivia Dalton周三（6日）表示，俄國公然威脅其他國家，要求反對將其逐出人權理事會，正好證明有必須立即終止俄方在人權理事會的資格。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢

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責任編輯：吳漢培

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