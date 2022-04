聯合國人權理事會資格被暫停 俄宣布退出（第二版）

俄羅斯被指在烏克蘭的布查鎮造成大批平民死亡,美國推動從人權理事會驅逐俄羅斯。聯合國代表大會將在周四(7日)就俄羅斯的人權理事會資格表決,俄方警告投下贊成票的國家會面臨後果。表決最終以93票贊成,通過暫停俄羅斯人權理事會成員資格。俄羅斯隨即宣布退出有關組織。

(第二版更新表決結果及俄羅斯宣布退出人權理事會)

聯合國代表大會於周四,就俄羅斯暫停聯合國人權理事會資格表決。結果以93票贊成、24票反對及58票棄權,暫停俄羅斯於人權理事會的席位。由於棄權票不納入計算,贊成票比率高達近8成。

俄羅斯副聯合國大使Gennady Kuzmin於投票後形象,投票結果既不合法,亦是政治主導的行動,並宣布俄羅斯退出人權理事會。烏克蘭聯合國大使基斯利齊亞(Sergiy Kyslytsya)嘲諷道,「你不能在被解僱後提交請辭。」(You do not submit your resignation after you are fired.)

投下反對票除俄羅斯外,包括中國﹑伊朗﹑哈薩克﹑古巴及白俄羅斯等國。俄烏戰爭後與俄羅斯維持密切關係的印度選擇棄權,過往曾多次力撐俄羅斯的緬甸及立場被指親俄的匈牙利及塞爾維亞在今次亦投下贊成。

俄羅斯駐聯合國代表團曾發出備忘錄,呼籲其他國家公開反對反俄羅斯的表決。備忘錄中指出,俄羅斯會把投贊成﹑棄權及不參與一律視為不友好行為。俄方表明會按照投票結果,考慮與有關國家的雙邊關係發展,以及在聯合國內的合作。

美國駐聯合國代表團發言人Olivia Dalton周三(6日)表示,俄國公然威脅其他國家,要求反對將其逐出人權理事會,正好證明有必須立即終止俄方在人權理事會的資格。

