【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離

俄羅斯早前聲稱會削減烏克蘭首都基輔周邊的軍事行動，把目標轉為解放烏東頓巴斯地區，已有不少情報指俄軍開始抽調軍隊。烏克蘭政府周三（6日）敦促烏東民眾，趁俄羅斯未發動大型襲擊盡快撤離，否則一旦爆發大規模戰鬥，當局無法協助當地居民。

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烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）在通訊軟件Telegram表示，烏東地區包括哈爾科夫（Kharkiv）、頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）首長已呼籲民眾，盡快撤離至更安全地區，預計當地將持續受俄軍攻擊，民眾將面臨更大死亡威脅，烏方屆時亦無能為力。韋舒列克續指，俄軍對烏東地局的威脅仍然存在，民眾必須趁機撤離。

俄羅斯近日已加強對烏軍在頓涅茨克及盧甘斯克據點的攻勢，頓涅茨克州、烏克蘭控制區州長Pavlo Kyrylenko周三表示，俄軍持續進行密集砲擊，有十層高建築物及物資分發點遭砲擊及轟炸，造成最少兩名平民死亡。

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盧甘斯克地區軍事管理局長Serhiy Haidai指，留意到俄軍正增加裝備及人員補給，一旦補給完成，估計俄軍於3至4日內進攻，烏軍已準備還擊。

克里姆林宮曾表示，目標佔領整個頓涅茨克地區，亦有報導指普京（Vladimir Putin）打算在5月9日「勝利日」（Victory Day），慶祝蘇聯在二戰擊敗納粹的日子，宣布在烏克蘭取得勝利。北約及西方分析認為，俄羅斯將鞏固烏東地區戰爭成果，方便克里姆林宮重塑勝利定義。

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責任編輯：郭麗明