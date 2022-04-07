【券商點睇】天風料能源工業金屬價格維持高位 板塊調整不怕買

天風證券指，能源金屬的終端需求持續高增，供給短期難以滿足，供需緊張下能源金屬商品價格維持高位。產業鏈上下游博弈明顯加劇，隨着下游接受度提升，受抑制需求將會逐步恢復，能源金屬板塊在業績高增長下或將迎來估值修復。

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其中，鋰價維持高位，但板塊回調較為明顯，該行認為鋰價的持續性已經超出市場預期，價格的持續性預期修正或將帶動板塊從周期向成長風格的切換。在板塊相對底部，業績的確定性以及成長的持續性更具有吸引力。建議關注，天齊鋰業（深：002466）、贛鋒鋰業（01772）等股份。

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工業金屬方面，在全球能源價格高漲下，海外高能耗的電解鋁以及銅、鋅冶煉成本上升明顯，加劇國內相關產業的成本優勢。當前電解鋁毛利已達每噸6,000元人民幣左右，年初至今已上漲50%；銅冶煉加工費以及副產硫酸價格持續上行，冶煉企業毛利已達每噸3,100元左右，年初至今已上漲120%。該行建議關注，中國鋁業（02600）、紫金礦業（02899）等股份。

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記者：林衛