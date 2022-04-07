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【職場熱話】上班4年未能融入同事圈 日常聚會沒自己份 打工仔自認慢熱 反思是否自己問題

理財智慧 15:53 2022/04/07

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內向的人往往不易融入圈子，可能會被人認為是不懂溝通以及「獨家村」。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己性格較為慢熱，工作近四年都未又能融入同事間，因而不知到底是否自己有問題。

樓主指在這份兼職做了四年，突然發現自己好像完全融入不到同事圈子。眼見比較熟的同事總會和其他同事約去吃飯去玩，但卻沒有人找過樓主一起去。樓主開始在想是不是他有問題，是不是不夠玩得所以沒人跟他一起玩，他自問雖然慢熱，但跟熟點的同事都能說上兩句。

【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元見下頁

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

有網民認為「正常兼職也不會跟同事一起出去玩？我兼職的同事會關心大家，說笑像朋友般，但不至於熟到一起約出去」、「同事就是同事，不是朋友」、「兼職始終是做事，很多時候Timing更重要，可能你晚入職，他們早就熟絡。試一下開口問，但始終不可能跟這麼多個都熟」。

【職場熱話】同事不能成朋友？ 打工仔呻舊公司同事難合作 「不同流合污就當你是敵人」下一頁】 

亦有網民指「你想一下如果他們真的每次約你，你是不是可以跟他們有講有笑，不會覺得尷尬」、「我也是慢熱的人，以前做年輕人較多的工會很不自在，別人很熟我又融入不到，現在小店鋪上班，對著一兩個同事反而更舒服，你可以試一下其他工」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

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責任編輯：陸盈希

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