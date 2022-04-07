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【加拿大樓市】加拿大擬未來兩年禁止外國人買樓置業　學生、外籍勞工及永居公民不受限

Hot Talk 12:02 2022/04/07

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【加拿大樓市】加拿大擬未來兩年禁止外國人買樓置業　學生、外籍勞工及永居公民不受限

加拿大是不少人的移民熱點，彭博引述消息人士報道，加拿大將於未來兩年禁止大部人外國人買樓置業，同時會投入數以十億計美元刺激當地建築活動，圖為當地樓市降溫。

報道指，加拿大財政部長Chrystia Freeland將於周四發布的財政預算中，公布禁止外國人買樓的措施，但有關政策不適用於學生、外籍勞工或在加拿大永久居留的外國公民。

加拿大央行維持利率不變 續推量化寬鬆【下一頁】

此外，加拿大亦計劃撥出數以十億計美元預算，用作建設保障性住房，並幫助地方政府更新系統以加快新屋建設。

過去兩年加拿大樓價上升逾50%，2月份樓價按月升幅更創紀錄，置業者紛趕在加拿大央行加息之前採取行動，令一房住宅的樓價升至約86.93萬加元（約543萬港元）。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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