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【房住不炒】首季內房發債規模大減 境內債超過九成為國企

股樓投資 12:06 2022/04/07

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在持續利好政策影響下，今年第一季中國房企融資規模較去年底有所微升，但從按年角度，融資規模大幅下滑。其中，境內債發行佔比高達80%，超過9成發行人為國企。市場分析，政策回暖的傳導落地仍是一個較為緩慢的過程，房企的融資量將呈現緩慢恢復的態勢，整體短期內仍保持較低的融資量。

【同場加映】青姐話：港股表面放鬆 實質殺機重重

貝殼研究院的統計數據顯示，第 一季房企境內外債券融資累計約1,733億元（人民幣，下同），按年下降43%，降幅較去年同期擴大20個百分點。另一方面，據克而瑞研究中心不完全統計，第一季100家典型房企的融資額為2,055.1億元，按年大幅下降52.5%

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，請按【見下頁

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值得注意是，第一季境內債發行佔比高達80%，發行人性質為國央企的佔比高達94%。另債券平均票面利率為3.65%，按年較下降112個基點，主要因發債主體企業性質的結構性影響，信用背書優厚的國央企會獲得更高的市場認可，從而獲得相對低廉的融資利率。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：林衛

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