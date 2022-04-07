【自動駕駛】豐田、Tesla聯手合作開發自動駕駛技術　低成本收集數據作訓練

▲ 利用龐大的車隊收集多樣化的駕駛數據，對開發一個強大的自動駕駛系統至關重要。（Woven Planet官網截圖）

大多數自動駕駛技術，都會配備激光雷達等傳感器，但這些設備成本高昂，對汽車製造商是一大難題。日前豐田汽車宣布旗下的汽車產品及軟件公司Woven Planet已加入Tesla，將以合作形式，運用低成本的鏡頭來收集數據，並有效地訓練其自動駕駛系統，以降低電動車成本和擴大技術規模。

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訓練自動駕駛系統 需收集大量數據

利用龐大的車隊收集多樣化的駕駛數據，對開發一個強大的自動駕駛系統至關重要，但使用昂貴的傳感器測試自動駕駛汽車，其成本將會相當很高，而且欠缺效率。Woven Planet工程部副總裁Michael Benisch表示：「我們需要大量的數據，但僅僅從一小批非常昂貴的自動駕駛車輛中收集少量數據是不足夠的。」

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而Tesla一直押注於鏡頭技術，從路上的100多萬輛車中收集數據，以開發其自動駕駛技術。因此豐田決定讓Woven Planet加入Tesla，聯手合作研發自動駕駛系統。

鏡頭成本便宜90%

Woven Planet現時使用的鏡頭較以往的傳感器便宜90%，而且可容易安裝在乘用車的車隊中。Woven Planet表示，現時使用的數據大部分均來自低成本鏡頭，並能將其自動駕駛系統的性能，提高到與完全使用高成本傳感器數據訓練時類似的水平。

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責任編輯：陳卓賢