【Meta F8】Meta宣布今年停辦F8開發者大會　專注為元宇宙作準備

▲ Meta今年將暫停舉行F8開發者大會。

Meta於2020年曾因疫情而取消年度盛事F8開發者大會，去年則改以線上方式舉行。不過，Meta今（7日）宣布，將會第二度取消F8開發者大會，全因需要更多時間為Meta下一個宏遠計畫、即開發元宇宙 （Metaverse）做好準備。

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Meta產品與合作夥伴總監Diego Duarte Moreira在官方網誌中表示，為了讓公司能在網路領域翻開新的篇章，也就是打造元宇宙，Meta今年將暫停舉行F8開發者大會。Diego Duarte Moreira 補充指，與網絡的早期階段類似，構建元宇宙需要各方的共同努力，包括創作者和開發者、以及其它企業的支持。

雖然今年F8開發者大會無法舉行，Meta仍將在下月19日舉行第一屆的虛擬對話會議，該項活動主要為有興趣在Meta平台上建立服務的企業和開發人員而設。Meta也會在今年稍後時間，舉行年度Connect會議，分享其在虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 和元宇宙相關產品的最新消息。

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責任編輯：曾曉汶

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