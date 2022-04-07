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【職場熱話】忘掃描文件被老闆罵無腦 打工仔呻薪金不多假期又少 反被嘲「有沒有自我反省」

理財智慧 15:53 2022/04/07

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工作上出錯被訓斥是正常不過的事，但就算要訓斥，上司亦不應用侮辱說話責備員工。近日就有網民在討論區發文指自己忘記掃描文件就被老闆罵無腦，更指不是疫情早就辭職，工資假期都少，不想再如此受氣。

樓主指老闆自己不開心就會找人發脾氣，忘記掃描文件就被他罵無腦，說你的腦袋是用來做什麼，還講大堆粗言穢語。他認為只是打工而已，不用這麼受氣。工資又不是高，假期又少，還稱如果不是疫情嚴重，早就辭職了，不用像現在一樣說對不起、不好意思等等，因而覺得很可悲。

【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元見下頁

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

有網民認為「咁無尊嚴，一世無發達」、「當唱歌，不用上心。他罵完你他也不會上心，你被罵還這麼上心，不是很吃虧嗎？因為你未夠強大，當你強大到可以有很多選擇，你不需要無尊嚴。讓自己成為別人需要的人，不是需要別人的人，才是治本方法」。

【職場熱話】離職後收前老闆短訊 被叫回公司修改系統 命令式語氣兼人身攻擊 港男：我唔係你員工好耐下一頁】 

亦有網民指「那麼你有沒有反省為什麼會忘記掃描文件」、「做漏東西難道還要請你吃飯？你漏掉的文件可能影響很大，隨時你上司也會給老闆訓斥」；有網民表示中立「講粗口是錯，做錯事都是錯，經此事你以後就不會做錯」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

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責任編輯：陸盈希

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辭職 疫情 衞生署

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