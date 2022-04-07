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【職場熱話】33歲港爸月入僅2萬 眼見同齡人至少搵3萬 妻欲再添一孩 壓力其大感失敗

理財智慧 15:53 2022/04/07

分享：

常有人會用學歷、薪金來衡量一個人成功與否，但其實真的那麼重要嗎？近日有網民在討論區發文指自己月薪只有兩萬，同齡人卻有三萬元或以上，轉行數年但未見有晉升空間因而感到失敗，無奈稱下半世平淡地過就算。

樓主經歷：

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【職場熱話】年輕人職場難有機會？ 絕多公司要求至少有數年經驗 學生哥：你不讓我返工哪有經驗？下一頁】 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

有網民認為「兩萬人工，四個人用好像只是剛好而已」、「有公屋就無需擔心，不過不要生多個」、「你應該想如何開源，我剛四十出頭，有一個小朋友和全職太太，人工都是兩萬半，不過有固定外快，一至兩萬」、「你覺得自己能花多點時間精力去教他們？我猜你學歷也不高，你辛苦，小朋友亦不夠資源」。

亦有網民指「人比人比死人」、「我找四萬幾都覺得少，不夠膽結婚，沒想過要小朋友，不想這輩子就這麼被捆綁著，情緒一定很辛苦，所以你們真的很勇敢」、「很多人三十幾歲靠炒散維持生命、有人剛三十歲就連開三間店做飲食，現在四十歲破產四年，說幾多歲找幾多錢，是不是很失敗或成功，其實沒什麼意思」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

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責任編輯：陸盈希

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公屋 壓力 全職 炒散

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【職場熱話】忘掃描文件被老闆罵無腦 打工仔呻薪金不多假期又少 反被嘲「有沒有自我反省」

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