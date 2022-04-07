【職場熱話】面試太緊張接連失準 做足準備工夫仍徒勞 求職者嘆：緊張到說話都不順暢

見工面試緊張是人之常情，但若然因為緊張以致準備功夫全部泡湯，未免太不值得。近日就有網民在討論區發文指自己面試前會做足準備，但卻因為太緊張未能發揮應有表現感到無奈，因而想知道有甚麼舒緩方法。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】易緊張不宜尋高薪厚職？ 打工仔面試曾暈倒入院 欲轉工又憂壓力倍增感兩難【下一頁】

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

有網民認為「豁出去，不要患得患失，要想不行也無所謂。塞翁失馬焉知非福，就可以輕鬆應對」、「用聊天心態應付，不用緊張。面試只要叫價適合其公司預算，符合職位要求，你合眼緣，面試官對你印象良好，就有機會成功」。

亦有網民指「不做作，我行我素，請就請，不請就算」、「不會回答就算，好好地完成面試，至少給個禮貌印象別人」、「工選你，你選工，有甚麼好緊張？除非長期失業」、「雙方都有合作誠意，就會見得成」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希