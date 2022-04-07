▲ 【美股焦點】晨星：美股急跌後估值變得便宜 宜鎖定能源股利潤、價值型股票最具吸引力

晨星就美股第二季作出展望，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，經過今年較早的拋售，美國股市現時估值比晨星公允價值估計低2%。對未來三年的美國經濟預測高於市場普遍預期，並預計通脹將在2023年降至2%以下。

Sekera又指，烏克蘭發生的衝突是一場人道主義危機，可能會引發進一步的通脹壓力，但目前認為並不會對美國市場產生重大的長期影響。

晨星認為，價值型股票最具吸引力，但增長型股票潛力亦不錯，通訊行業是唯一一個估值明顯偏低的行業。而長期以來一直認為被嚴重低估的能源行業，隨着油價飆升而大幅上漲，目前的估值較該行的公允價值溢價6%。對於一直增持能源股的投資者來說，現在是轉為與市場持平的好時機，鎖定過去15個月的部分漲幅。

料通脹將於下半年開始緩和

晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell表示，將2022年和2023年的美國GDP預測總計下調50個基點，分別降至3.5%和3%，這在很大程度上是由於聯邦基金利率上升的影響。美國聯儲局收緊貨幣政策應有助於遏制通脹，但代價是短期內經濟增長將略微放緩。

通脹方面，晨星指，雖然該行認為通脹在2021年見頂，但將2022年的通脹預期由此前的2.8%上調至3.6%，主要是面對變種病毒、中國的清零政策可能會加劇全球供應鏈問題、反映俄羅斯入侵烏克蘭後能源和大宗商品價格的上漲。然而，該行仍然認為導致現時通脹的因素大多為暫時性，例如供應鏈問題和半導體短缺，預計通脹將在今年下半年開始緩和。

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編輯：姚卓然