匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易

俄羅斯早前要求外國使用盧布購買俄天然氣，否則可能會中斷天然氣供應，歐盟堅持各國應按合約要求用歐元結算。不過匈牙利與歐盟唱反調，表明願意使用盧布結算與俄能源交易。

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距離俄羅斯與各國的天然氣合約下一輪付款限期尚有數周時間，歐盟委員會表示合約如列明需用歐元或美元付款的話，相關國家就應該堅持用這兩種貨幣付款。

匈牙利嚴重依賴俄羅斯天然氣及石油，去年與俄羅斯簽署長期天然氣供應協議，俄羅斯預計每年向匈牙利運送45億立方米的天然氣。

競逐連任成功的匈牙利總理奧爾班（Viktor Orbán）周三（6日）於記者會上表示，如果俄羅斯提出要求，匈牙利將會用盧布支付天然氣費用。

匈牙利外長Peter Szijjarto早前表示，匈牙利與俄羅斯的天然氣供應協議屬於雙邊合約，至於兩國打算修改合約條款，歐盟當局對此沒有發言權。

歐盟一位發言人表示，歐盟委員會不會對匈牙利政府的聲明發表評論。

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奧爾班被指立場親俄，匈牙利是少數幾個拒絕對俄實施能源制裁的歐盟成員國。奧爾班更警告如果擴大對俄制裁措施至石油及天然氣，將會觸及匈牙利的底線，警告有關措施會損害匈牙利乃至整個歐洲的經濟。

奧爾班今次其中一項競選政綱，為承諾保障匈牙利家庭的天然氣供應安全。他周三更敦促歐盟立即採取行動減輕制裁俄羅斯對能源價格造成的影響。

斯洛伐克曾表示考慮用盧布購買俄羅斯天然氣，但周一（4日）表明會與歐盟一致行動。而波蘭主要天然氣供應PGNiG堅稱，該公司與俄羅斯的天然氣合約將於今年底到期，而條款對雙方均具有約束力。

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責任編輯：鄭錦玲