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【iPhone維修】修復iPhone X Face ID解鎖功能　將無需更換整部手機

科技 11:00 2022/04/07

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2017年推出的iPhone X即將在無需更換整部手機的情況下，修復其Face ID解鎖功能。（法新社）

蘋果（Apple）3月時授權官方認證的服務技術人員，可在iPhone XS和更多新款手機上進行Face ID維修，無需更換整部手機。現時蘋果計劃擴大機款的範圍，連2017年推出的iPhone X都能在無需更換整部手機的情況下，修復其Face ID解鎖功能。

【蘋果動向】蘋果WWDC全球開發者大會6月舉行　聚焦系統更新

由於Face ID是一個相當複雜的系統，涉及泛光照明器（Flood illuminator）、點狀投影機（Dot projector）、TrueDepth前置鏡頭，以及紅外線鏡頭（IR camera）四個零件。如果其中一件零件發生故障，用戶或會失去Face ID解鎖功能，所以維修Face ID零件是頗為困難的事。

iPhone X 2018年停產　用家AppleCare失效

外媒《The Verge》指出，對於有AppleCare保養維修的用戶來說，以往蘋果處理損壞Face ID iPhone的方法，是直接將整部iPhone更換為另一部相近型號的翻新iPhone。然而，大多數iPhone X用戶現時已沒有有效的AppleCare，因為該機款已於2018年停產。

【蘋果政策】蘋果推新續訂機制允許開發商暗調價格　Disney+搶先使用？

所以，蘋果近日決定將Face ID的維修計畫，擴展到iPhone X上應用。最初蘋果的計劃只為iPhone XS和較新機型提供這些針對性維修，允許Apple Store和蘋果授權的第三方服務供應商使用TrueDepth Camera服務，當中涉及Face ID和前置攝像頭模塊部分。

因此當iPhone出現Face ID問題時，Apple Store和授權供應商將可進行同機維修，而不是更換整部手機，而這情況將同樣適用於iPhone X上。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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