【烏克蘭戰爭】英美加強制裁俄羅斯 普京女兒被指助瞞資產

西方多國就烏克蘭布查鎮發生的多名平民死亡事件，揚言加強制裁俄羅斯，英國與美國公布新一輪對俄羅斯制裁。英國凍結俄羅斯最大銀行在當地的資產，在年底前全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。美國則表示，俄羅斯總統普京的兩名女兒有幫助隱瞞資產，因此亦被制裁。

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美國總統拜登周三（6日）表示，布查（Bucha）發生的事件是一宗戰爭犯罪，美國對俄羅斯新一輪制裁亦充分合理。白宮宣布，新制裁針對俄羅斯最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及與克里姆林宮有聯繫人士，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名女兒。

白宮指透過新制裁，俄羅斯超過3分之2銀行業便會受阻，制裁目標之一的Sberbank更擁有俄羅斯銀行業近3分1資產。美方官員亦解釋，利用家人隱暪資產是俄國精英階層慣常做法，美國希望制裁普京兩名女兒，凍結其中一部分資產。

此外，俄羅斯國家安全委員會成員如前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）及總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）亦成為制裁目標。

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英國外相卓慧思（Liz Truss）同日宣布，進一步打擊俄羅斯金融機構，把更多俄羅斯財閥納入制裁及下年起禁止入口俄羅斯石油及煤炭。卓慧思表明，制裁是回應在布查發生的恐怖事件。

英國將凍結Sberbank及莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）在當地的資產，亦禁止所有在俄羅斯的新投資。2022年底時，英國將全面切除依賴俄羅斯煤炭及石油，並稱亦會盡快禁止入口天然氣。同時，英國亦禁止出口重要石油提煉工具及入口俄國鐵與鋼鐵產品。

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責任編輯：吳漢培