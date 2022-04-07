  • 25°C
香港時間 : 2022407日 (四) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】英美加強制裁俄羅斯 普京女兒被指助瞞資產

環球政治 10:55 2022/04/07

分享：

西方多國就烏克蘭布查鎮發生的多名平民死亡事件，揚言加強制裁俄羅斯，英國與美國公布新一輪對俄羅斯制裁。英國凍結俄羅斯最大銀行在當地的資產，在年底前全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。美國則表示，俄羅斯總統普京的兩名女兒有幫助隱瞞資產，因此亦被制裁。

【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢 【下一頁】

美國總統拜登周三（6日）表示，布查（Bucha）發生的事件是一宗戰爭犯罪，美國對俄羅斯新一輪制裁亦充分合理。白宮宣布，新制裁針對俄羅斯最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及與克里姆林宮有聯繫人士，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名女兒。

白宮指透過新制裁，俄羅斯超過3分之2銀行業便會受阻，制裁目標之一的Sberbank更擁有俄羅斯銀行業近3分1資產。美方官員亦解釋，利用家人隱暪資產是俄國精英階層慣常做法，美國希望制裁普京兩名女兒，凍結其中一部分資產。

此外，俄羅斯國家安全委員會成員如前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）及總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）亦成為制裁目標。

【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」 【下一頁】

英國外相卓慧思（Liz Truss）同日宣布，進一步打擊俄羅斯金融機構，把更多俄羅斯財閥納入制裁及下年起禁止入口俄羅斯石油及煤炭。卓慧思表明，制裁是回應在布查發生的恐怖事件。

英國將凍結Sberbank及莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）在當地的資產，亦禁止所有在俄羅斯的新投資。2022年底時，英國將全面切除依賴俄羅斯煤炭及石油，並稱亦會盡快禁止入口天然氣。同時，英國亦禁止出口重要石油提煉工具及入口俄國鐵與鋼鐵產品。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
2022/04/06
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
2022/04/06
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民
2022/04/06
【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民
【烏克蘭戰爭】新西蘭對俄進口貨品 徵35%關稅
2022/04/06
【烏克蘭戰爭】新西蘭對俄進口貨品 徵35%關稅

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
今日 11:09
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
18:21 2022/04/06
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
17:54 2022/04/06
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
軍事 英國 美國 制裁 銀行 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 普京 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒烏去軍事化 擬效法以色列全民皆兵
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒烏去軍事化 擬效法以色列全民皆兵
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐盟或制裁俄石化燃料（第二版）
【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐盟或制裁俄石化燃料（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款