【中國經濟】國常會提支持經濟　官媒引述經濟師指或涉降息、基建及優化內房調控

▲ 國務院總理李克強昨主持國務院常務會議，提到要適時靈活運用多種貨幣政策工具，更有效支持實體經濟發展。

國務院總理李克強昨主持國務院常務會議，提到要適時靈活運用多種貨幣政策工具，更有效支持實體經濟發展。官媒《中國證券報》今發文，引述經濟師指措施或涉及降息、基建及優化房地產調控。

報導引述招商基金研究部首席經濟學家李湛指，降息仍存可能，MLF（中期借貸便利）預計會超額投放。另一方面，基建成為投資端發力重點。此外，房地產調控政策繼續以「一城一策」方式優化。報導同時引述德邦證券首席宏觀經濟學家蘆哲指，基建發力是今年經濟增長最重要的支撐，今年內地基建增速預計能達到5%至7%。

高盛的報告指，國務院並未直接提及降準或下調政策利率的具體做法，認為目前當局忙於抗疫，疫情受控後可能會放鬆貨幣政策，之後則有望加速推進基建。高盛又預計，穩增長組合拳包括進一步降息降準，下調政策利率10個基點和存款準備金率50個基點。

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