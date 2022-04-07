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【職場熱話】WFH生活每日如是 工作受限又不能外出 打工仔嘆：覺得返工冇目標

理財智慧 15:52 2022/04/07

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疫情下不少公司實行在家工作，相信受惠的打工仔都認為是好消息，但長此下去可能會令人感到困擾。近日就有網民在討論區發文指在家工作不及在公司方便，生產力下降又沒同事聊天解悶，每日生活不停重覆，因而無奈稱現時上班根本毫無目標。

樓主經歷：

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【職場熱話】WFH開會被上司責罵 後生女同事口頭道歉 忘關咪背後吐槽 「是你們需要人而不是我需要份工」下一頁

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

有網民認為「個個返工都一樣，為賺錢又不是開聯誼會」、「返工目標只是出糧，如果怕悶，你要學習享受獨處時光，找興趣讓自己投入」；有人更反指「回公司你又會說好累」。

亦有網民指「有工返仲嫌三嫌四，等你某日被解僱就真的無目標。日日都有人加入失業大軍，你應該慶幸自己能保住一份工」、「我都只是隔個星期回公司，我不知多想每日WFH，可以自由點決定吃飯和休息時間，又不用乘搭公共交通工具那麼危險」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

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責任編輯：陸盈希

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