【元宇宙】Meta擬製自家虛擬代幣「Zuck Bucks」　可用作獎勵IG創作者

▲ Meta的虛擬代幣在公司內部稱為「Zuck Bucks」，即是以創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）之名命名。（Meta官網截圖）

Facebook自改名為Meta後，積極開發以元宇宙為中心的服務。據英國《金融時報》報道，Meta正準備在旗下應用程式如Facebook和Instagram中，引入自家虛擬代幣，用來獎勵創作者和提供借貸等金融服務。據悉，Meta員工稱該虛擬代幣名為「Zuck Bucks」。

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或不會基於區塊鏈製造

報道指，Meta的虛擬代幣在公司內部稱為「Zuck Bucks」，即是以創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）之名命名。它是為Meta元宇宙而準備的產品，但可能不會基於區塊鏈而製造。

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Meta推出這款由公司集中控制的應用內代幣，可用作獎勵Instagram上喜愛的創作者，或獎勵在Facebook群組中作出有意義貢獻的人。

如果「Zuck Bucks」能夠推出市場，將可為Meta提供一個新的收入渠道，並在應用程式如Facebook、Instagram、WhatsApp和Meta Quest虛擬現實平台中，進行支付和其他金融服務交易等。

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責任編輯：陳卓賢