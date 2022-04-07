【異動｜生科股】和鉑醫藥午後升幅收窄至17%　旗下抗癌藥與阿斯利康訂立全球獨家許可、有權收取近2億元預付款

上一篇文章
聯儲局鷹氣盡現 人行或再度減息
和鉑醫藥 （02142） 公布，與阿斯利康訂立一項全球對外授權協議，以對HBM7022進行開發和商業化，HBM7022是由公司基於HCAb的免疫細胞銜接器平台生成的新型雙特異性抗體。
和鉑醫藥今早一度抽升約6成，最高見6.11元，創近兩個月高，惟午後升幅收窄至17%，現報4.33元。
根據授權協議並在其條款和條件的規限下，公司有權收取2,500萬美元（約1.96億港元）的預付款，並在達成若干開發、監管及商業里程碑後可收取額外款項最高至3.25億美元。本公司亦有權收取分級特許權使用費。
於簽立授權協議後，在其條款和條件的規限下，阿斯利康將獲得HBM7022研究、 開發、註冊、製造和商業化的全球獨家許可，並將全權負責與其進一步開發及商 業化相關的所有成本及活動。
HBM7022目前處於臨床前階段，是一種針對腫瘤相關抗原(Claudin18.2)及CD3的雙特異性抗體，通過結合腫瘤細胞及T細胞，從而強烈活化T細胞並殺傷腫瘤細胞。
相關文章:
【新冠藥物】開拓藥業最後收升近1倍 旗下新冠藥普克魯胺可有效降低住院或死亡率
【蟲草大王】與英皇證券訂立6200萬元貸款協議 陳恩德破產後開御藥堂、現從事寵物藥妝生意
【新冠口服藥】歌禮製藥向香港遞交利托那韋上市許可申請、浙江省完成首單銷售
編輯:姚卓然