【異動｜生科股】和鉑醫藥午後升幅收窄至17%　旗下抗癌藥與阿斯利康訂立全球獨家許可、有權收取近2億元預付款

▲ 【異動｜生科股】和鉑醫藥大升近4成 旗下抗癌藥與阿斯利康訂立全球獨家許可、有權收取近2億元預付款

和鉑醫藥 （02142） 公布，與阿斯利康訂立一項全球對外授權協議，以對HBM7022進行開發和商業化，HBM7022是由公司基於HCAb的免疫細胞銜接器平台生成的新型雙特異性抗體。

和鉑醫藥今早一度抽升約6成，最高見6.11元，創近兩個月高，惟午後升幅收窄至17%，現報4.33元。

根據授權協議並在其條款和條件的規限下，公司有權收取2,500萬美元（約1.96億港元）的預付款，並在達成若干開發、監管及商業里程碑後可收取額外款項最高至3.25億美元。本公司亦有權收取分級特許權使用費。

於簽立授權協議後，在其條款和條件的規限下，阿斯利康將獲得HBM7022研究、 開發、註冊、製造和商業化的全球獨家許可，並將全權負責與其進一步開發及商 業化相關的所有成本及活動。

HBM7022目前處於臨床前階段，是一種針對腫瘤相關抗原(Claudin18.2)及CD3的雙特異性抗體，通過結合腫瘤細胞及T細胞，從而強烈活化T細胞並殺傷腫瘤細胞。

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編輯:姚卓然