【港股市況】恒指午後跌約200點　美團升近2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局公布的3月議息會議紀錄顯示，每月縮表上限增至950億美元可能是恰當的做法，道指跌144點，港股今早低開170點，早段曾倒升逾百點，其後再度回落，恒生指數半日跌289點，報21791點，成交650億元。科指跌2.1%，報4490點。美團 （03690） 逆市靠穩升0.5%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；京東 （09618） 跌逾3%；藥明生物 （02269） 跌逾6%。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

即市走勢：

【13：59】美團 （03690） 最新升近2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%。

【13：51】大市跌幅略收窄至約220點，報21857點，跌223點。

【13：18】長和 （00001） 午後跌3%，低見55.1元。

【13：06】中海油 （00883） 跌3%；中石油 （00857） 跌近1%；中石化 （00386） 跌逾2%。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌1.8%。

【大行報告】阿里巴巴上季收入料受疫情衝擊 富瑞降目標價、兩日兩家券商下調

【13：02】港股午後初段跌逾200點，恒指跌283點，報21796點。科指跌2%，報4496點。

【12：00】恒生指數半日跌289點，報21791點，成交650億元。科指跌2.1%，報4490點。美團 （03690） 逆市靠穩升0.5%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；京東 （09618） 跌逾3%；藥明生物 （02269） 跌逾6%。

【11：42】恒指中午收市前跌約230點，報21849點。

【11：32】京東 （09618） 最新跌逾3%，低見225.4元。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌近1%；深證跌1.2%；創業板指跌1.8%。

【11：27】恒指跌近250點，報21831點；科指跌1.6%，報4512點。

【11：21】藥明生物 （02269） 跌逾5%，低見64.65元。

【11：13】美團 （03690） 升幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌0.5%及0.6%，大市跌幅擴大至117點，報21962點。

【11：10】【中國經濟】國常會提支持經濟 官媒引述經濟師指或涉降息、基建及優化內房調控

【11：09】【內房股】萬科跌約1% 擬回購20億元人民幣A股、首季合同銷售金額按年跌四成

【11：04】大市最新跌約55點，報22025點；科指跌0.3%，報4574點。

【10：58】騰盛博藥 （02137） 跌8%，低見11.38元。

【10：47】【上海疫情】美團管理層出席政府防疫發布會、股價曾升7% 增派自動配送車協助上海抗疫

【10：43】開拓藥業 （09939） 回吐幅度擴大至12%，低見25.2元。

【10：42】康希諾生物 （06185） 跌逾5%，低見117.2元。康希諾此前公告公司在研產品新型冠狀病毒mRNA疫苗已於近日獲得國家藥監局核準簽發的《藥物臨床試驗批件》。

【10：35】思摩爾 （06969） 最新跌6%，低見16.98元。

【10：29】港股好淡爭持，大市最升約5點。科指跌0.01%，報4587點。

【10：28】ATM最新個別發展，美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 最新無升跌；騰訊 （00700） 跌近0.1%。

【10：21】富力地產 （02777） 跌逾1%。富力地產「16富力04」持有人會議審議通過展期兌付等議案。

【10：15】京東 （09618） 最新跌0.5%，低見228元；京東健康 （06618） 升逾4%，高見55元；京東物流 （02618） 升0.4%，高見18.32元。

【10：12】創科 （00669） 挫近半成，破底低見110.2元。

【10：07】大市最新回軟，恒指轉跌約10點。

【09：58】開拓藥業 （09939） 最新回吐半成，低見27.1元。

【09：50】美團 （03690） 最新升幅擴大至5%，高見172.5元。

【09：46】【生科股】和鉑醫藥大升近4成 與阿斯利康訂立全球對外授權協議、有權收取近2億元預付款

【09：44】美團 （03690） 升逾2%，高見165.5元。另外，阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；騰訊 （00700） 升近0.1%。大市升幅擴大至112點，報22193點；科指升1.1%，報4637點。

【09：38】大市最新轉升近30點。

【09：36】美團 （03690） 轉升0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；騰訊 （00700） 跌0.7%；京東 （09618） 跌逾1%。

【09：35】大市開市後跌幅收窄至50點內，恒指跌33點，報22047點；科指升0.01%，報4588點。

【09：34】開拓藥業 （09939） 再升逾2%，高見31.75元。

【09：27】【電子煙股】思摩爾開市插5% 首季經調整純利插55%至5.5億人幣、深圳封區影響生產付運

【09：24】恒生指數開報21910點，跌170點。科指跌1.5%，報4519點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 分別跌逾1%。

【09：14】恒指黑期跌約147點，報21861點；道指期貨跌103點，報34393點。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

【08：43】【內房銷售】萬科旭輝上月銷售額按年跌逾3成 一文看清內房3月銷售數據（不斷更新）

【08：16】【醫美股】醫思健康斥資1575萬元收購一間大埔經營獸醫醫院75%股份

【08：13】【京東9618】京東：徐雷接替劉強東擔任首席執行官

【07：45】港股ADR收報21899點，跌180點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.64元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報372.78元，較港收市價低8.22元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.5元，較港收市價低2.1元或2%。

更多港股ADR及中概股報價：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】聯儲局公布的3月議息會議紀錄顯示，每月縮表上限增至950億美元可能是恰當的做法 ； 而單次加息0.5厘，亦可能是適當的行動 ，並可能在一次或多次會議上加息0.5厘。道指一度挫超過360點。道指收市跌144點，報34496點；納指跌315點或2.2%，報13888點；標指跌43點，報4481點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯：梁浩碩