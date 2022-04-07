【港股市況】恒指低開170點後轉升百點　美團升5%領市（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局公布的3月議息會議紀錄顯示，每月縮表上限增至950億美元可能是恰當的做法，道指跌144點，港股今早續低開逾百點，恒生指數開報21910點，跌170點。科指跌1.5%，報4519點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 分別跌逾1%。

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即市走勢：

【09：58】開拓藥業 （09939） 最新回吐半成，低見27.1元。

【09：50】美團 （03690） 最新升幅擴大至5%，高見172.5元。

【09：46】【生科股】和鉑醫藥大升近4成 與阿斯利康訂立全球對外授權協議、有權收取近2億元預付款

【09：44】美團 （03690） 升逾2%，高見165.5元。另外，阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；騰訊 （00700） 升近0.1%。大市升幅擴大至112點，報22193點；科指升1.1%，報4637點。

【09：38】大市最新轉升近30點。

【09：36】美團 （03690） 轉升0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；騰訊 （00700） 跌0.7%；京東 （09618） 跌逾1%。

【09：35】大市開市後跌幅收窄至50點內，恒指跌33點，報22047點；科指升0.01%，報4588點。

【09：34】開拓藥業 （09939） 再升逾2%，高見31.75元。

【09：27】【電子煙股】思摩爾開市插5% 首季經調整純利插55%至5.5億人幣、深圳封區影響生產付運

【09：24】恒生指數開報21910點，跌170點。科指跌1.5%，報4519點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 分別跌逾1%。

【09：14】恒指黑期跌約147點，報21861點；道指期貨跌103點，報34393點。

【08：43】【內房銷售】萬科旭輝上月銷售額按年跌逾3成 一文看清內房3月銷售數據（不斷更新）

【08：16】【醫美股】醫思健康斥資1575萬元收購一間大埔經營獸醫醫院75%股份

【08：13】【京東9618】京東：徐雷接替劉強東擔任首席執行官

【07：45】港股ADR收報21899點，跌180點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.64元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報372.78元，較港收市價低8.22元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.5元，較港收市價低2.1元或2%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】聯儲局公布的3月議息會議紀錄顯示，每月縮表上限增至950億美元可能是恰當的做法 ； 而單次加息0.5厘，亦可能是適當的行動 ，並可能在一次或多次會議上加息0.5厘。道指一度挫超過360點。道指收市跌144點，報34496點；納指跌315點或2.2%，報13888點；標指跌43點，報4481點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩