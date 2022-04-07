【ET開市直擊】美國加速收水大市企得穩？Tesla業績搶先部署（附time code）

繼美國聯儲局鴿派理事雷納德放鷹，儲局周三公布3月議息會議紀錄，指每月縮表上限增至950億美元，單次加息半厘可能是恰當的做法。美國加速收水，令美股連跌兩日，港股上日亦承接跌逾400點；Tesla（TSLA.US）4月20日公布業績，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你提前部署兼分析市況。

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00：14 - 港股今日焦點速覽

01：16 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：54 - 亞太股市早段市況速報

03：30 - 美國聯儲局與市場溝通更密 收水時間表與市場預期相差不遠

05：00 - 議息聲明指每月縮表上限增至950億美元 市場一度驚恐、債息抽高

07：03 - 美國聯儲局加息半厘可接受 或有1至2次會加息0.75厘

07：44 - 市場對美國聯儲局及經濟數據反應較以往慢

08：50 - 如美國聯儲局憂經濟衰退 理應不敢加息收水太多

10：45 - 美股有七成機會已見底 1-4月調整走勢似行頭肩底右肩

12：11 - 美股已反映不少負面因素 估值已到合理水平

13：44 - 美銀美林美債選擇權波動率（MOVE）未再飆高 指數反映債市未算緊張

14：52 - 債市波動 預計美股波動將比過往大

15：16 - 建議投資者從債市抽走資金 轉買其他投資產品

16：34 - Tesla（TSLA.US）4月底業績前有冇買貨機會？短綫要食部分糊？

20：04 - Tesla（TSLA.US）業績憧憬未算大 料不會回調至拆股前998美元水平

21：20 - Tesla（TSLA.US）短炒止蝕看多少？

21：34 - 馬斯克業績後或會出Master Plan 3？ 太陽能業務發展值得睇好？

24：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路

25：02 - 美國5月加息縮表＋特首選舉 港股4月怎預測？

26：04 - 憧憬內地放水降準 內房股、內險股料可受惠

26：40 - 第二季多傳統高息股除淨 料可撐起大市

27：06 - 憧憬政府管理班子明朗化 換特首對港股未算差

28：25 - 睇實中美兩大指標 4月港股料行打底格局

30：10 - 內銀股數據不差、科技股增長見頂放緩 舊經濟股見底兼跑贏大市機會大

31：18 - 傳統經濟股選內銀股 預計反彈條件充足

32：24 - 港股開市市況速報

33：46 - ET個股推介：碧服 （06098）

38：01 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） VS 工商銀行 （01398） 揀邊一隻？

39：31 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 468元有貨點算？

41：22 - 觀眾問股：中移動 （00941） 回到咩位可再買入，係咪似做緊杯與柄？

42：48 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）54元高追有冇機會再升？未有貨跟得過嗎？master plan 3會否與Twitter有關？

46：21 - 觀眾問股：Microsoft（MSFT.US）最新更進？為何大型科技股當中特別跑輸？

47：29 - 觀眾問股：除了Tesla（TSLA.US）有否第二隻可考慮每月儲貨的美股？Apple（AAPL.US）轉型中可考慮？

53：57 - 觀眾問股：Nutrien Ltd（NTR.US）97美元買入食得糊未？

55：11 - 建議投資者可考慮澳洲市場 四大原因值得睇好

58：58 - 港股開市初段市況速報

59：12 - 財經日誌提提你

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