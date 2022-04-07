  • 25°C
香港時間 : 2022407日 (四) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】美國加速收水大市企得穩？Tesla業績搶先部署（附time code）

股市 08:55 2022/04/07

分享：

繼美國聯儲局鴿派理事雷納德放鷹，儲局周三公布3月議息會議紀錄，指每月縮表上限增至950億美元，單次加息半厘可能是恰當的做法。美國加速收水，令美股連跌兩日，港股上日亦承接跌逾400點；Tesla（TSLA.US）4月20日公布業績，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你提前部署兼分析市況。

Time code
00：14 - 港股今日焦點速覽　
01：16 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：54 - 亞太股市早段市況速報
03：30 - 美國聯儲局與市場溝通更密    收水時間表與市場預期相差不遠
05：00 - 議息聲明指每月縮表上限增至950億美元      市場一度驚恐、債息抽高
07：03 - 美國聯儲局加息半厘可接受     或有1至2次會加息0.75厘
07：44 - 市場對美國聯儲局及經濟數據反應較以往慢
08：50 - 如美國聯儲局憂經濟衰退     理應不敢加息收水太多
10：45 - 美股有七成機會已見底     1-4月調整走勢似行頭肩底右肩
12：11 - 美股已反映不少負面因素     估值已到合理水平
13：44 - 美銀美林美債選擇權波動率（MOVE）未再飆高    指數反映債市未算緊張
14：52 - 債市波動    預計美股波動將比過往大
15：16 - 建議投資者從債市抽走資金     轉買其他投資產品
16：34 - Tesla（TSLA.US）4月底業績前有冇買貨機會？短綫要食部分糊？
20：04 - Tesla（TSLA.US）業績憧憬未算大    料不會回調至拆股前998美元水平
21：20 - Tesla（TSLA.US）短炒止蝕看多少？
21：34 - 馬斯克業績後或會出Master Plan 3？ 太陽能業務發展值得睇好？
24：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路
25：02 - 美國5月加息縮表＋特首選舉    港股4月怎預測？
26：04 - 憧憬內地放水降準    內房股、內險股料可受惠
26：40 - 第二季多傳統高息股除淨    料可撐起大市
27：06 - 憧憬政府管理班子明朗化     換特首對港股未算差
28：25 - 睇實中美兩大指標     4月港股料行打底格局
30：10 - 內銀股數據不差、科技股增長見頂放緩     舊經濟股見底兼跑贏大市機會大
31：18 - 傳統經濟股選內銀股    預計反彈條件充足
32：24 - 港股開市市況速報
33：46 - ET個股推介：碧服 （06098）
38：01 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） VS 工商銀行 （01398） 揀邊一隻？
39：31 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 468元有貨點算？
41：22 - 觀眾問股：中移動 （00941） 回到咩位可再買入，係咪似做緊杯與柄？
42：48 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）54元高追有冇機會再升？未有貨跟得過嗎？master plan 3會否與Twitter有關？
46：21 - 觀眾問股：Microsoft（MSFT.US）最新更進？為何大型科技股當中特別跑輸？
47：29 - 觀眾問股：除了Tesla（TSLA.US）有否第二隻可考慮每月儲貨的美股？Apple（AAPL.US）轉型中可考慮？
53：57 - 觀眾問股：Nutrien Ltd（NTR.US）97美元買入食得糊未？
55：11 - 建議投資者可考慮澳洲市場    四大原因值得睇好
58：58 - 港股開市初段市況速報
59：12 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/srvv023/財經台

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻港股*→【按此速睇-附time code】

欄名 : ET開市直擊

相關文章

【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code）
2022/04/06
【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code）
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
2022/04/04
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）
2022/04/04
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

你可能感興趣

【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code）
10:36 2022/04/06
【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code）
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
10:56 2022/04/04
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）
19:50 2022/04/04
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code）
2022/04/06
【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（4月4日-4月8日）
2022/04/01
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（4月4日-4月8日）
【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code）
2022/04/01
【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code）
【ET開市直擊】第二季執倉全攻略 推介板塊季尾一覽（附time code）
2022/03/31
【ET開市直擊】第二季執倉全攻略 推介板塊季尾一覽（附time code）
【ET開市直擊】精選值博業績股 內房股響警號要走鬼？（附time code）
2022/03/30
【ET開市直擊】精選值博業績股 內房股響警號要走鬼？（附time code）
港股 基金 股票 Tesla 美股 加息 縮表 美國聯儲局 美國 議息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】儲局擬每月縮表950億美元 納指挫2.2% 債息高見2.66厘
【美股收市】儲局擬每月縮表950億美元 納指挫2.2% 債息高見2.66厘
【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中國87人跌出億萬富豪
【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中國87人跌出億萬富豪
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款