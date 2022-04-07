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【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布收復開戰後失地　制裁只是紙老虎？

宏觀解讀 08:45 2022/04/07

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【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布收復開戰後失地　制裁只是紙老虎？

多國宣布對俄羅斯新一輪制裁。俄烏戰爭爆發初期，受累國際制裁，俄羅斯盧布下挫，曾跌至1美元兌138盧布，引發市場對俄羅斯金融危機的聯想。不過，其後盧布回升至俄烏危機前水平，反映外國若繼續買入俄羅斯石油及天然氣，制裁行動只是紙老虎。

現時，1美元最新兌82.114盧布。

分析指，若能源價格居高不下，俄羅斯能源和大宗商品的主要進口國繼續購買商品，俄羅斯經常項目應會保持順差。根據彭博經濟研究預計，即使俄羅斯很大程度上已和全球經濟隔絕，但今年可從能源出口上賺得近3210億美元 ，較2021年高出逾三成。

為應對制裁，俄羅斯實施的資本管制似乎也支持盧布匯率，包括凍結非居民投資者持有的資產、要求俄羅斯企業將持有的80%外幣兌換成盧布。

分析認為，因當局採取的措施，盧布不再是一種自由浮動的貨幣。現時，交易量已降至10年來最低，令市場懷疑盧布匯率回復至開戰前水平是否還具有重要性。美國財政部長耶倫亦表示，不要對盧布反彈作出過多解讀。

俄羅斯暫時穩住國內市場，甚至避免債務違約，意味若想再次挫傷盧布要改變立場。美國財政部本周禁止俄羅斯通過在美資銀行的賬戶償還美元債務，試圖讓俄羅斯耗盡美元儲備或債務違約。

【烏克蘭戰爭】美國宣布制裁普京兩名女兒　俄羅斯聯邦儲蓄銀行亦受制裁

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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經濟 烏克蘭 俄羅斯 制裁 俄羅斯盧布

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