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【醫美股】醫思健康斥資1575萬元收購一間大埔經營獸醫醫院75%股份

股市 08:16 2022/04/07

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【醫美股】醫思健康斥資1575萬收購一間大埔經營獸醫醫院

醫思健康 （02138） 宣布，於昨日（4月6日）收市後，收購一家在大埔經營獸醫醫院的目標公司的75%已發行股本，總代價為1,575萬元。

目標公司於大埔經營一間獸醫醫院，擁有 4 名註冊獸醫。截止2021年10月31日止七個月之未經審計財務資料，目標公司於該期間的稅後溢利約為260萬元。

於收購事項完成時，集團將持有目標公司75%已發行股本，而目標公司將成為集團的間接非全資附屬公司，其財務資料將綜合入賬集團之綜合財務報表。同時，賣方向集團保證目標公司於完成收購後共三年之累計經審計之稅後溢利將不少於1,050萬港元。

集團自2021年開展獸醫業務，並積極尋求拓展該市場的機會。鑑於香港對獸醫服務的需求不斷增長，公司旨在整合獸醫市場，並促進香港獸醫業務企業化。公司對目標公司的前景樂觀，並認為收購事項將使目標公司業務與本集團業務產生協同效應、使集團業務組合多樣化、為集團提供新收入來源；及為集團現有業務提供新客源。

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編輯:姚卓然

港股 收購 醫美 獸醫 醫思健康（02138）

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