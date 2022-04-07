【京東9618】京東全日插逾3%　徐雷接替劉強東擔任首席執行官

▲ 【京東9618】京東：徐雷接替劉強東擔任首席執行官

京東 （09618） 公布，京東集團總裁徐雷接替劉強東擔任京東集團首席執行官。同時，徐雷將以執行董事的身份加入董事會，所有任命即時生效。而他亦已辭任京東健康 （06618） 非執行董事。

京東全日跌3.2%，報227.2元，京東健康跌2%，報51.45元，京東物流 （02618） 跌2.1%，報17.62元。

京東表示，劉強東將繼續擔任董事會主席，致力於公司的長期戰略設計，重大戰略決策部署，年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

劉強東表示，徐雷在集團內外都得到高度認可，帶領集團持續取得出色的業務表現，並在戰略決策制定中發揮舉足輕重的作用。「我個人將把更多的時間投入到京東的長期戰略和未來的發展驅動力上，繼續帶領公司做最難但最有價值的事情。」

徐雷已加入京東集團超過10年，最近擔任京東集團總裁期間，負責各業務板塊的日常運營和協同發展。此前，徐雷歷任京東零售首席執行官，京東集團首席市場官，無線業務部負責人，京東商城市場營銷部負責人等。徐雷現亦任達達集團和萬物新生集團董事。

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責任編輯：梁浩碩