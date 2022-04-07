【ET財經早點1分鐘】儲局5月勢縮表並加息0.5厘 納指挫2%恒指夜期跌102點 油價急瀉半成

聯儲局會議紀錄顯示，委員討論縮減資產負債表。參與者普遍認為每月可縮減上限950億美元，包括600億美元國債以及350億美元按揭抵押債券，並在3個月或適當的更長時間內逐步實施到上限水平。

委員最終未有為縮表計劃作出決定，但一致認為計劃已取得實則進展，並已準備好縮表，最早可以在5月會議上啟動。

另外，由於通脹遠高於目標，聯邦基金利率遠低於參與者對長期利率水平的估算，所以傾向加息0.5厘。

部份參與者表示，由於俄羅斯烏克蘭戰爭有好大的不確定因素，所以上次加息0.25厘，眾多參與者認為未來可加息0.5厘，尤其是在通脹高企及加劇的情況下。

納指再跌2% 油價急瀉5%

美國10年期債息升至2.6厘。道瓊斯指數一度跌逾360點，收市報34496點，跌144點，跌幅0.4%。納斯達克指數最多曾跌近3%，收市報13888點，跌315點，跌幅2.2%，連續兩日跌逾2%。標準普爾500指數收市報4481點，跌43點，跌幅近1%。

科技股下跌，Tesla及Nvidia分別跌百分之四及百分之六。

油價急跌半成。倫敦布蘭特期油收市報每桶101.07美元，跌5.57美元，跌幅5.2%。紐約期油收市報每桶96.23美元，跌5.73美元，跌幅5.6%。兩者都創3星期收市低位。

外電報道，國際能源署的盟友將釋放6000萬桶石油儲備。

國際能源署預計，俄羅斯4月石油產量將跌四分之一，令全球能源市場每日出現300萬桶巨大缺口，釋放儲備有助填補缺口。

但由於石油輸出國組織及其盟友拒絕增加供應，供應仍將緊張。外電指出，國際能源署釋放的石油儲備將達到1.2億桶，其中一半來自美國，加上拜登政府獨立釋放的1.2億桶，總量將達到2.4億桶。

恒指夜期跌102點 阿里騰訊ADR低港2%

中概股跌幅收窄，納指金龍中國指數跌近百分之二。恒指夜期再跌102點，稍為跌穿22000關。

科技股ADR受壓，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR低港股收市價約百分之二。

*美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢*