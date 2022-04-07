【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？

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全球投資市場關注的聯儲局會議紀錄，繼續作為下次會議的領先指標，紀錄罕有以俄羅斯與烏克蘭的戰術敍述開首，反映儲局對戰爭的高度關注，先講述盧布貶值、俄羅斯出口的商品，特別是石油和天然氣的價格飈升，烏克蘭的事態發展，引發整個市場的一些流動性緊張。

其次講述縮減資產表，在委員討論之前，先演示一次2017至17年的縮表經驗，並提出一系列選項，以可預測的方式縮表，不過，所有選項都比上次縮表的速度更快，部份委員竟然對每月較高的上限或無上限才感到滿意，最後傾出的方案，是以950億美元為上限，包括600億美元國債，及350億美元按揭抵押債券，最好是以短時間內3個月內到達上限。

再在4個章節之後，在經濟展望中，才談及加息，委員們審視了就業市場、經濟增長情況、疫情與工資、通脹受戰爭與供應鏈影響後，委員認為原本已可加息0.5厘，但由於戰爭風險，才先加0.25厘，但未來的會議上，可加息0.5厘。

美國10年期債息竟回落至2.6厘之下，最大原因，是儲局極度關注戰爭影響，尤其是會議罕有先討論戰爭，因為美國已押重注，傾全力制裁俄羅斯，所以或令市場覺得，儲局有機會留一綫，未必急速收水。

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記者：譚志偉