【議息紀錄】儲局計劃每月縮表上限950億美元 單次加息0.5厘或合適

聯儲局周三公布3月議息會議紀錄顯示，每月縮表上限增至950億美元可能是恰當的做法，包括600億美元美國國債和350億美元按揭抵押證券（MBS），2017至2019年儲會縮表，時每月最大減持規模是500億美元。

單次加息0.5厘，亦可能是適當的行動。儲局許多官員上月本來更傾向於加息0.5厘，但鑒於俄烏戰爭的影響，最後才決定僅加息0.25厘，官員們認為如果物價壓力不能降下來，未來進行一次或一次以上0.5厘的加息，仍可能是合適之舉。

聯儲局將於5月3日至4日舉行下一次FOMC貨幣政策會議。獲提名出任儲局副主席的理事布雷納德（Lael Brainard）周二指，美國通脹非常高且可能進一步上升，拉低通脹是最重要的事，又預期儲局最快5月開始快速縮減資產負債表。

其他儲局官員言論亦鷹派，三藩市儲行行長戴利（Mary Daly）表示，儲局最快可以5月開始縮表。費城儲行行長哈克（Patrick Harker）亦表示，預計很快縮表。

市場預期聯儲局將在5月3至4日的下一次會議上，批准縮減資產負債表。會議紀錄顯示，委員會早就做好了最快在5月會議結束後開始縮表的準備。另外，許多與會者指出，在未來的會議上，進行一次或多次0.5厘的加息，可能是合適的，特別是如果通脹壓力持續升高企或加劇的情況下。與會者認為貨幣政策立場迅速轉向中性是合適之舉。

聯儲局公開市場委員會（FOMC）在3月15日至16日召開議息會議，宣布加息0.25厘 ； 主席鮑威爾稱最快可能在5月宣布調整資產負債表，他其後在3月21日稱，不排除5月會議加息0.5厘的可能性。