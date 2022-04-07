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【議息紀錄】儲局最快5月縮表、每月最多縮950億美元遠超上周期　官員：單次加息0.5厘或合適

股市 10:25 2022/04/07

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【議息紀錄】儲局最快5月縮表　每月最多縮950億美元、官員：單次加息0.5厘或合適

聯儲局周三（4月6日）公布3月議息會議紀錄顯示，許多官員原先贊同3月加息0.5厘，但因應俄羅斯入侵烏克蘭戰況，才轉為加息0.25厘。不過，聯儲局官員指，若物價壓力未解，或未來須進行多輪加息0.5厘，而且每月縮表上限增至950億美元也可能是恰當的做法。

950億美元縮表包括600億美元美國國債和350億美元按揭抵押證券（MBS），相對2017至2019年儲會縮表，當時每月最大減持規模是500億美元。

儲局議息紀錄公開後，納指收市挫2.2%，債息高見2.66厘，美股現貨、期貨動態可見【下一頁】

儲局官員言論鷹派　潛在副手預期5月縮表

聯儲局將於5月3日至4日舉行下一次FOMC貨幣政策會議，3月會議紀錄顯示，委員會早就做好了最快在5月會議結束後開始縮表的準備。市場亦預期聯儲局將在會上批准縮減資產負債表。

獲提名出任儲局副主席的理事布雷納德（Lael Brainard）周二指，美國通脹非常高且可能進一步上升，拉低通脹是最重要的事，又預期儲局最快5月開始快速縮減資產負債表。

其他儲局官員言論亦鷹派，三藩市儲行行長戴利（Mary Daly）表示，儲局最快可以5月開始縮表。費城儲行行長哈克（Patrick Harker）亦表示，預計很快縮表。

貝萊德：啟動加息後價值股往往表現良好 投資者要為「新世界秩序」做好準備，可見【下一頁】

聯儲局公開市場委員會（FOMC）在3月15日至16日召開議息會議，宣布加息0.25厘 ；主席鮑威爾稱最快可能在5月宣布調整資產負債表，他其後在3月21日稱，不排除5月會議加息0.5厘的可能性。

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美股 經濟 美國聯儲局 鮑威爾

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