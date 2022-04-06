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【福布斯富豪榜】馬斯克取代貝索斯成首富 身家淨值2,190億美元 入股Twitter後獲委任為董事

理財智慧 18:54 2022/04/06

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《福布斯》（Forbes）公布2022全球富豪榜，Tesla及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）取代亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），淨值為2,190億美元（下同），成為世界第一位首富。馬斯克近日被指持有Twitter 9.2%被動股權，成為Twitter的最大單一股東。Twitter亦於周二（5日）公布將會委任馬斯克成為董事局成員。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

名列第二的貝索斯在4年內首次失去世界首富的寶座，去年亞馬遜股價下跌3%，加上他慈善捐款增加，令他的資產減少了60億元至1,710億元。全球最大奢侈品品牌LVMH的行政總裁亞諮（Bernard Arnault）及其家族，以1,580億元身家排第三位，財富較去年增加80億元。微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）排行第四，資產進帳50億元至1,290億元。「股神」巴菲特（Warren Buffett）排名升1位至第五位，資產達1,180億元，較去年增加220億元。

2022福布斯全球富豪榜的第六位是Google創辦人Larry Page，資產達1,110億元；第七位同樣為Google創辦人Sergey Brin，資產達1,070億元；第八位為Oracle（甲骨文）聯合創辦人Larry Ellison，資產達1,060億元；第九位為微軟前CEO Steve Ballmer，資產達914億元；第十位印度信實工業集團董事長 Mukesh Ambani，資產達907億元。去年排名第五的Meta 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）今年十甲不入，排名大跌至第15位，資產縮水297億元至673億元。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

Forbes表示，今年有2,668位億萬富豪登上2022福布斯全球富豪榜，資產總共為12.7萬億元，比去年共2,755人上榜和身家總值13.1萬億元均有所下降。美國仍然是有最多富豪上榜的國家，有735人；中國（連同香港及澳門）有607人；印度、德國及俄羅斯分別有166、134及83名富豪上榜。

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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