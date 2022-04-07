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【消費券2022】南豐集團推出「NF Shopping 購物奬賞」　大派2,000元電子優惠券

理財智慧 00:32 2022/04/07

分享：

政府推出新一輪電子消費券計劃，由4月7日起派發第一期消費券。南豐集團為響應此計劃，推出「NF Shopping 購物奬賞」，向會員送2,000元電子優惠券，刺激全民消費，齊心支援商戶。

電子優惠券將會自動加入NF Shopping會員的電子錢包，讓消費者直接受惠，新註冊的會員亦能同享優惠。總值2,000元電子優惠券分兩期發放，在4月11日至5月10日先送出首期價值1,000元優惠券，再於5月11日至6月10 日送出餘下1,000元優惠券，優惠券分別可於南豐集團旗下的將軍澳廣場及Nan Fung Place使用。

優惠券全面照顧市民衣食住行的不同需要，焦點參與商戶包括：湊湊火鍋、Infiniti C、YUM CHA、半島漁港、阿翁火鍋館、堅信號上海生煎皇、FANCL 、Innotier、Zoff、Pricerite實惠等過。

「NF Shopping 購物奬賞」計劃詳情：

活動日期：

第一期：2022年4月11日至5月10日

第二期：2022年5月11日至6月10日
換領方法： 登記成為「NF Shopping購物禮遇」會員
優惠券詳情： 將軍澳廣場

$20餐飲電子優惠券2張 – 晚上六時後於指定食肆即可使用

$30餐飲電子優惠券６張 -於指定食肆消費滿$200減$30

$50服飾電子優惠券2張 -於指定商店消費滿$300減$50

$50美容及生活類別電子優惠券3張 -於指定商店消費滿$300減$50

$100教育類別電子優惠券1張 -於指定商店消費滿$300減$100

$50餐飲電子優惠券2張 -於半島漁港消費滿$100減$50

$30購物電子優惠券1張-於GreenPrice消費滿$100減$30
Nan Fung Place

$30餐飲電子優惠券6張 – 於Nan Fung Place指定食肆消費滿$150減$30

$30美容及生活類別電子優惠券4張 -於Nan Fung Place指定商店消費滿$180減$30

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

另外，南豐紗廠亦配合推出消費券優惠，由4月7日起，於南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿$500，憑即日單據可獲得$150現金券 (包括$100購物現金券及$50餐飲現金券各一張，總值共$150) 。

【延伸閱讀】【消費券2022】南豐紗廠推消費券優惠 消費滿500元即送150元現金券【見下頁

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撰文 : 陳楚琨

將軍澳廣場 將軍澳廣場 Tseung Kwan O Plaza 電子消費券 南豐紗廠 經濟 南豐 香港

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