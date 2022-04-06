【消費券2022】消費券網購有優惠？　4大電子支付平台優惠一覽

新一輪消費券計劃將於今日（7日）向約630萬名合資格市民發放，並會以上一次的4個電子支付營辦商，包括八達通 Octopus、拍住賞 Tap&Go、支付寶 AlipayHK及微信支付 WeChat Pay Hong Kong。本文就介紹相關支付平台支援的網上購物平台及優惠。

八達通 Octopus

八達通適用於指定零售店及網店，其中包括超市百貨類網店百佳、惠康、屈臣氏、萬寧、AEON；旅遊網站Klook客路、KKDay；美容網站莎莎Sasa、Strawberrynet；網上點餐平台Pizza Hut、KFC；以及電器類網站豐澤、J Select。將已登記消費券計劃的八達通卡加入八達通應用程式，可下載相關的優惠券。

網店優惠詳情如下： 屈臣氏手機APP首次下單並輸入優惠碼「LOVESHOP」，滿450元即減50元；屈臣氏網店買滿300元即減36元。 Pricerite 實惠網店及APP逢星期三95折優惠。 Strawberrynet 網店買滿300元，免費換領價值高達320元護膚贈品。

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拍住賞 Tap&Go

Tap&Go適用於指定網上平台，其中網店包括超市百貨類的百佳、惠康、屈臣氏、萬寧、AEON、iHerb；時尚服飾購物平台Uniqlo HK、Farfetch HK、ASOS、Zalora、Nike、ZARA；旅遊網站Klook客路、Hotels、KKDay；美容網站Strawberrynet、Sephora；網上點餐Pizza Hut、KFC；電腦及遊戲類網站Lenovo、Microsoft、Razer；電器類網站Apple Store、豐澤、百老滙網店、Dyson、J Select。

網店優惠詳情如下： KIBO 網站購物享8折優惠於KIBO網站購物享8折優惠於KIBO網站購物享8折優惠。 FILA 香港官方網上商店消費享全站額外95折。 YOHO 網店使用Mastercard卡單一簽賬滿港幣1,500元，輸入優惠碼「MASTER80」即減港幣80元。 Farfetch 首次下單並購買指定貨品滿1,200元，輸入「NC15FF」優惠碼即可享額外85折。 iHerb 首次下單優惠首次購物，輸入「22NEW」優惠碼，可享額外8折。 ASOS 首個訂單用優惠碼「ASOSNEWYES」，可享8折優惠。 屈臣氏首次下單並輸入優惠碼「LOVESHOP」，滿450元即減50元。

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支付寶 AlipayHK

AlipayHK適用於指定網上平台，其中網店包括超市百貨類網店百佳、惠康、屈臣氏、萬寧、AEON；美容網站莎莎Sasa、Sephora、Strawberrynet；時尚服飾購物平台Uniqlo HK、Farfetch HK、Zalora、Nike、ITeSHOP、Lane Crawford；旅遊網站Klook客路、KKday、Trip.com、永安旅遊；電器類網站Apple Store、豐澤、Dyson、J Select、Microsoft、Lenovo。先用AlipayHK APP 領取優惠券即可使用。

網店優惠詳情如下： ZALORA 8折優惠券消費滿400元即享85折（指定品牌除外）。 JSELECT 網店可使用30元現金券。 Mydress 網店消費滿650元即減50元。 Logitech 網店可使用150元禮券。 Columbia 網店 以AlipayHK 指定正價貨品滿1,200元即減200元。 Dyson Hong Kong 以AlipayHK買滿3,000元即減300元；買滿5,000元即減550元。 Strawberrynet 網店可使用20元禮券。 Microsoft 特約網店可使用800元獎賞。 CASIO 以AlipayHK買滿3,000元即減600元；買滿1,000元即減150元。

微信支付 WeChat Pay Hong Kong

微信支付WeChat Pay適用於指定零售店及網店，其中包括超市百貨類網店惠康、萬寧、AEON；旅遊網站Klook客路、Trip.com、永安旅遊；美容網站莎莎Sasa、Strawberrynet；時尚服飾購物平台Uniqlo HK、Farfetch HK、Nike、ITeSHOP、Lane Crawford。

網店優惠詳情如下： YOHO 網店以WeChat Pay付款購買指定產品可享低至34折優惠。 Strawberrynet 以WeChat Pay登記消費券即可換領199元電子優惠券於網店使用。

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責任編輯：龍紀瑩