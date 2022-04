【清酒新世界@iM網欄】國士無雙 髙砂酒造．一

一個月前我曾經介紹三千櫻酒造,今天介紹同樣位於北海道的酒藏,這家酒藏相信大家都聽過,即使沒有聽過也有看過,就是擁有深厚歷史的髙砂酒造,名字可能有點陌生,其中一個著名的清酒品牌便是國士無雙,不是打麻雀的十三么,國士無雙正是品牌的名字!

髙砂酒造最初成立的時候,其實並非用此名字,這就要說一說關於創立人的歷史了。在1890年,第一代小檜山鐵三郎,他的爸爸是福西羽右衛門,是福島縣若松市的棉線批發商,原本小檜山在札幌以「角上」的名義經營著一家乾糧店,但當他到訪上川地區後卻喜歡了這個地方,於是他搬到旭川,然後在當地開了一家雜貨店,決心地表達出「在不久的將來努力發展上川」。

隨著北海道開發浪潮蓄勢待發,加上人口增加,得天獨厚的旭川自然更有優勢和機會,令到小檜山深思。後來他決定從熟人的釀酒廠接手一套釀酒工具,然後轉行到釀酒業。在1899年,他創立了小檜山酒造店,這是他第四次創業,之後當地又有不同人成立了十多家釀酒廠,最後旭川被稱為「北海の灘」。

時光飛逝,很快過了10年,小檜山鐵三郎於1909年成立了高砂明治酒造,即是他當時的釀造工場。對於當年來說這可是非常之新的概念,因為工場能夠進行釀造、裝瓶、倉儲、銷售等一系列工作和業務,現場更不時擠滿了釀酒商和採購商。直到今天,工場仍然作為直銷店,若果大家到北海道旅遊,不妨前往髙砂酒造參觀,便會發現工場與創立時的外觀相同,其地標還在,這個地方的外貌真的沒有怎麼改變!

其實小檜山鐵三郎也真的不容易,在那一個時勢擁有可謂洪荒之力創業四次,由棉線批發商到乾糧店、乾糧店到雜貨店、雜貨店到酒藏,十分值得佩服!這也證明只要有心做就一定能做得到的道理!

高砂酒造株式會社

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

