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【清酒新世界@iM網欄】國士無雙 髙砂酒造．一

名人薈萃 08:00 2022/04/09

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一個月前我曾經介紹三千櫻酒造，今天介紹同樣位於北海道的酒藏，這家酒藏相信大家都聽過，即使沒有聽過也有看過，就是擁有深厚歷史的髙砂酒造，名字可能有點陌生，其中一個著名的清酒品牌便是國士無雙，不是打麻雀的十三么，國士無雙正是品牌的名字！

髙砂酒造最初成立的時候，其實並非用此名字，這就要說一說關於創立人的歷史了。在1890年，第一代小檜山鐵三郎，他的爸爸是福西羽右衛門，是福島縣若松市的棉線批發商，原本小檜山在札幌以「角上」的名義經營著一家乾糧店，但當他到訪上川地區後卻喜歡了這個地方，於是他搬到旭川，然後在當地開了一家雜貨店，決心地表達出「在不久的將來努力發展上川」。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

隨著北海道開發浪潮蓄勢待發，加上人口增加，得天獨厚的旭川自然更有優勢和機會，令到小檜山深思。後來他決定從熟人的釀酒廠接手一套釀酒工具，然後轉行到釀酒業。在1899年，他創立了小檜山酒造店，這是他第四次創業，之後當地又有不同人成立了十多家釀酒廠，最後旭川被稱為「北海の灘」。

時光飛逝，很快過了10年，小檜山鐵三郎於1909年成立了高砂明治酒造，即是他當時的釀造工場。對於當年來說這可是非常之新的概念，因為工場能夠進行釀造、裝瓶、倉儲、銷售等一系列工作和業務，現場更不時擠滿了釀酒商和採購商。直到今天，工場仍然作為直銷店，若果大家到北海道旅遊，不妨前往髙砂酒造參觀，便會發現工場與創立時的外觀相同，其地標還在，這個地方的外貌真的沒有怎麼改變！

其實小檜山鐵三郎也真的不容易，在那一個時勢擁有可謂洪荒之力創業四次，由棉線批發商到乾糧店、乾糧店到雜貨店、雜貨店到酒藏，十分值得佩服！這也證明只要有心做就一定能做得到的道理！

    點擊圖片放大


高砂酒造株式會社
地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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