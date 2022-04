【無牆醫院@iM網欄】長者社區照顧服務券 全方位支援居家安老

常言道:「積穀防饑,養兒防老」,意思是養育兒女並寄望將來孩子能夠有所回報,負擔起照顧自己晚年生活的責任。但實際上,隨着人口老化及少子化的情況越趨嚴重,現今年輕一輩往往難以侍奉在側,需要借助坊間資源來照顧家中長者。這些資源包括家傭、私營或政府資助的日間照顧、長者院舍等,然而這些服務可能需要輪候一段長時間,或是所費不菲,而且服務地區或種類選擇有限。對於有急切需要及有經濟困難的家庭而言,這些服務未必能解決燃眉之急,因而影響了長者接受復康或護理服務的黃金時機,增添居家安老的變數。

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

社會福利署於2013年開始推行的「長者社區照顧服務券」試驗計劃,以「錢跟人走」的模式,讓合資格長者因應個人需要,使用社區照顧服務券選擇合適的社區照顧服務,支援他們居家安老。試驗計劃涵蓋全港18區,有需要的長者或照顧者可聯絡鄰近的長者地區中心,或社會福利署社區照顧服務券辦事處。領取服務券後,長者即可從200多間具備提供長者照顧服務經驗的認可服務單位中,選取中心為本、家居為本或包含上述兩者的混合模式服務。

那打素外展復康事工(NORM)於2019年起,為大埔區的服務券使用者提供家居為本的服務,包括復康運動、護理服務及個人照顧等。物理治療師、職業治療師和復康助理提供到戶式復康服務,以維持長者身體上的各種機能;護士則按照長者的個人情況提供護理服務,在藥物管理、營養、個人護理方面作出支援。護士亦會為有需要的服務使用者提供寧養服務支援,令其家人可以陪伴長者走完人生最後一程。而社工除了協調不同的服務外,亦會為家人提供情緒支援及社區服務的資源介紹及轉介,讓家人更易掌握社區上可動用的安老服務資源,以解決他們在照顧上遇到的困難。除此以外,NORM亦與區內之社會企業合作,為長者提供家居清潔、陪診、個人護理服務,減輕照顧者的照顧壓力。

我們將繼續以「矜憫為懷」的服務理念,與各專業及團體共同努力,透過「長者社區照顧服務券」試驗計劃,為大埔區長者提供全方位的安老服務。

那打素外展復康事工主要為居住偏遠及較適合在家中接受治療的病者,提供到訪復康和護理服務,以及為社區照顧服務券持有者提供家居為本服務,協助他們居家安老。此外,那打素外展復康事工過去曾與許多不同的非政府機構合作,為其會員提供復康訓練課程、復康教育講座、個人復康諮詢或家訪等。

▼ 點擊圖片放大

同場加映:【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

更多無牆醫院的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!