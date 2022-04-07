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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島第四回 蒲台島半天遊

名人薈萃 09:32 2022/04/07

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離島環島遊第四回帶大家去蒲台島！相信普羅大眾都以為蒲台島是香港最南端的島嶼，小弟亦不例外，但最近參加山城縱走專頁的山界達人挑戰時，才驚覺發現索罟群島的頭顱洲才是最南。但講到可以搭一般公眾渡輪可以前往的小島，話蒲台島是最南亦不為過。

 

要前往蒲台島，就要去香港仔碼頭乘船前往（星期六及假日亦可去赤柱上船），平日只有星期二及星期四早上十點一班船，回程亦只有下午三時三十分，星期六日會多幾班，大家計劃前往就要好好預時間了。

 

蒲台島地質以花崗岩為主，有很多經長期風化而形成不同形狀的奇岩異石，更有「香港十大最美岩石」之美譽。另外，蒲台島盛產紫菜，來到這裡當然不要錯過，一落船可先到前方紅色牆身的灣仔士多，品嚐蒲台島紫菜餐蛋麵，先飽肚再上山去。

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要環全個蒲台島有一定難度，因為不少地方不易抵達，因此所謂環島大多是環島的西南部分，以今篇文章所介紹的地方走一圈，大約6公里左右，半跑半行應可在2小時左右完成，若只行就預3-4小時較穩陣。部分有經驗行山人士或可預留更多時間，走多幾個較東的山峰（大排塘頂及東頭頂等），但由於大部分去蒲台島的人士只預留一天遊覽，如欲前往則留多一天會較穩陣，加上有關山路有一定難度，先暫不在此介紹。

我們可以先沿灣仔士多旁的道路，根據指示上山，很快就會到蒲台島石刻之處，雖然石刻的刻鑿年代無從稽考，但由於它們的刻紋與青銅時代陶器和青銅器的刻紋近似，所以估計是約三千年前的先民所刻鑿，並於1979年成為法定古蹟。

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路上蒲台郊遊徑，經過優美的環島路，去到分叉路轉右，就可到其中一個著名景點—佛手崖，原是百呎直崖，經年累月的風雨侵蝕下，形成四條垂直的裂縫，看起來就像手掌一樣。再向南行遠多一點可到最南方的南角咀，但要攀部分石岩才可抵達，若怕危險或親子遊就不建議前往。

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繼續沿郊遊徑上山，走過多級樓梯後，就會到達南角咀燈塔，坊間俗稱為天涯海角126燈塔，為香港最南的燈塔，令人想起台灣墾丁的旅遊熱點。打卡過後，向前行會看到兩個奇石—僧人石及靈龜石，僧人石呈圓柱體形，有頭有身，猶如盤腿而坐的高僧，至於靈龜石遠看如同一隻攀爬上山的靈龜，各有特色。

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之後走過數百級樓梯上觀日亭，就到蒲台島其中一個山頂—188米高的牛湖頂了。再向前走有兩條路，一是轉左，繼續沿較易的蒲台郊遊徑，經巫氏古宅返回碼頭，還可以參觀又稱為巫氏鬼屋的荒廢大屋。由於大屋一直空置，加上屋後山上有棺材石，鬼神之說不脛而走。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

如有餘力又想挑戰較高難度的山徑，可以繼續向前，經山寮的山路落山往天后古廟及大灣市。這段山路落山有點崎嶇，沿途雖不時有欄杆可作扶手，但仍要小心為上。事實上若本身打算走這段路的話，由碼頭開始轉左經大灣再走這段上山，再在觀日亭那邊落山會較安全。

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去到天后古廟，不要忘記參觀附近的蝸牛石，巨石仿如一隻巨型蝸牛站在岸邊的岩坡上，亦有人稱之為響螺石。參觀過後，可返回大灣或灣仔吃過午餐，購買紫菜手信，再坐船回程。店主指用白鑊煎香紫菜，加落麵吃即可，簡單方便，小弟吃過亦覺得回味無窮。

蝸牛石。

另外，有一班大學生近年組成蒲台蒲頭義工隊，正進行工程以防蒲台島上古樹倒塌令該島古井連根拔起，若大家有興趣在星期六日幫手，可以到IG專頁tombolo126報名。小弟去的當天亦見有關義工隊正努力工作，辛苦你們了！

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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