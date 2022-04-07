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【跟錢家學理財@iM網欄】認識元宇宙ETF投資

名人薈萃 08:51 2022/04/07

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自從社交媒體Facebook更名為Meta後，元宇宙概念吸引全球目光，亦成為新興投資概念。近日市場出現元宇宙相關的交易所買賣基金(ETF)，包括由基金經理主動管理投資組合，以尋求實現與元宇宙相關的既定投資目標的主動型ETF，及以追蹤相關元宇宙主題指數為目標的被動型ETF。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

元宇宙業務助建構虛擬世界

元宇宙主題相關的業務例子有很多，例如提供擴張實境及虛擬實境裝備、支持元宇宙運作的伺服器或提供運算能力的半導體、提供虛擬平台讓用戶進行互動、提供虛擬內容包括設計或製作數碼資產如虛擬商品和貨幣、提供虛擬服務包括會議、課堂和支付服務，或者是視像遊戲、電子競技、遊戲設備及就遊戲生態系統運作的平台或服務提供者，或提供數碼支付以支援元宇宙交易的。

與其他ETF一樣，元宇宙主題ETF的投資組合一般會是一籃子成份證券，這些證券一般來自上述不同元宇宙科技領域的公司。投資者在投資元宇宙主題ETF前，須全面了解其特點和風險，包括投資目標、投資範圍，以及基金經理用來管理有關元宇宙主題ETF的主要策略。

元宇宙ETF風險

就元宇宙主題ETF而言，它的投資風險包括來自其所投資的公司：

元宇宙的定義廣泛，嶄新概念又在演變當中。在市場情緒及媒體報導下，很多公司可能會被視為與元宇宙主題有關。因此不同的元宇宙ETF的投資組合及表現，可以有相當大的分別。

部份元宇宙概念公司屬於初創公司，營運記錄有限，利潤微薄，其證券價格短期或會較為波動，來自本地及國際市場的激烈競爭有可能會影響其利潤。

其他元宇宙概念公司所涉及的風險包括：網絡安全、需要投放龐大資本、科技的快速更迭、來自政府的干預，特別是那些涉及國家利益的產品、監管及知識產權例如私穩及資料保護。元宇宙概念公司也會有它們所屬界別包括互聯網、軟件、半導體、娛樂、通訊服務及互動媒體及服務的風險。

投資者如有意投資，必需先仔細閱讀有關產品的銷售文件，包括產品資料概要，以作出有根據的投資決定。

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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