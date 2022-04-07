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【點指宅宅@iM網欄】仲用鐵線衣架？ 捍衛衣服的肩膊

名人薈萃 08:32 2022/04/07

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一路以來衣食住行，「衣」在首位。

好好妥善運用衣架掛衣是首要，家中的衣架也是充滿美學的，必需根據衣服的種類選擇合適類型的衣架。也必需了解衣架的功能特性，其中，衣櫥收納和洗衣晾晒用的衣架就是一個好例子。

香港這個冬季也真太冷，記得今年二月遠較正常寒冷，不少朋友好不容易翻出不見天日的極禦寒厚外套，穿上的時候才發現外套的肩膊出現一度筆直的橫痕，還長了兩個尖角！原來衣服用了不合適的晾曬鐵線衣架掛了整整一季後，走樣了！

掛衣的美學

媽呀！

鐵線衣架的功能是專為晾曬洗過的衣服，跟衣櫥內收納衣架使用的不同。後者包括内芯裹有海棉包的～海棉包布衣架，對質料絲薄或以紗線紡織的蕾絲襯衫最爲合適，避免其他材質衣架尖銳粗糙不平的表面勾至到而脫線。收納衣架還有專為西裝及夾克外套而設計的款式，肩膀處加闊豐厚的寬版設計，讓西裝、燕尾禮服等正裝藉著衣架延長肩部的曲線保持堅挺，避免長期懸掛出現小皺褶等影響外觀的狀況。

當然，收納衣架的材質也相當重要，考慮到天氣的影響，為了防濕防臭，木製的是優先選擇。而平滑表面的收納衣架，則防止衣服留下掛痕，產生皺褶或變形，最適合裙子或西裝褲掛起。 至於小孩子的衣物，建議兒童衣架，它們的尺寸比正常衣服的肩寬窄小 2～4cm，使用大人的款式，衣架太大突出衣袖，使孩童衣服變形。

衣架的種類

在為客戶設計衣櫥時，一般都會花一點心思照顧客戶一家人不同的為衣服類別，例如特定的高度衣櫥放置長大衣、層板方便摺疊好的 T恤或牛仔褲、較薄的抽屜最適合放毛衣、女士胸圍內衣等。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

後疫情時代也帶來了富創意的設計，新產品包括智能「衣管家」～ 電子衣櫥配搭上越來越受歡迎的物聯網 (Internet of Things) 裝置，如「Jet Air 噴射氣流」或「Air Hanger 循環氣流衣架」，上下噴射氣流快速去除衣物內外的頑垢及異味，清潔衣物跟殺菌、烘乾、除皺一次完成，備受特別關注外出後，生怕把病菌帶返家的客戶或省時一族的歡迎。

電子衣櫉 的 Air Hanger

簡約一站式的生活模式日漸受重視，衣服物件貴精不貴多，更要好好愛惜，就從捍衛衣服的肩膊 ~ 收納衣架開始！

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

 

作者：思池戈庫 ( 謝思琪 )
作者簡介：經驗畫匠，從事室內設計行業，喜歡旅遊及寫畫，最愛 「遊住學」旅居外國欣賞當地藝術作品，吸收各國各種技巧及知識，提升個人創作。提倡生活空間注入藝術元素，如畫作、藝術擺件之類。

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撰文 : 思池戈庫 ( 謝思琪 )

欄名 : 點指宅宅

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