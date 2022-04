【點指宅宅@iM網欄】仲用鐵線衣架？ 捍衛衣服的肩膊

一路以來衣食住行,「衣」在首位。

好好妥善運用衣架掛衣是首要,家中的衣架也是充滿美學的,必需根據衣服的種類選擇合適類型的衣架。也必需了解衣架的功能特性,其中,衣櫥收納和洗衣晾晒用的衣架就是一個好例子。

香港這個冬季也真太冷,記得今年二月遠較正常寒冷,不少朋友好不容易翻出不見天日的極禦寒厚外套,穿上的時候才發現外套的肩膊出現一度筆直的橫痕,還長了兩個尖角!原來衣服用了不合適的晾曬鐵線衣架掛了整整一季後,走樣了!

▲ 掛衣的美學

鐵線衣架的功能是專為晾曬洗過的衣服,跟衣櫥內收納衣架使用的不同。後者包括内芯裹有海棉包的~海棉包布衣架,對質料絲薄或以紗線紡織的蕾絲襯衫最爲合適,避免其他材質衣架尖銳粗糙不平的表面勾至到而脫線。收納衣架還有專為西裝及夾克外套而設計的款式,肩膀處加闊豐厚的寬版設計,讓西裝、燕尾禮服等正裝藉著衣架延長肩部的曲線保持堅挺,避免長期懸掛出現小皺褶等影響外觀的狀況。

當然,收納衣架的材質也相當重要,考慮到天氣的影響,為了防濕防臭,木製的是優先選擇。而平滑表面的收納衣架,則防止衣服留下掛痕,產生皺褶或變形,最適合裙子或西裝褲掛起。 至於小孩子的衣物,建議兒童衣架,它們的尺寸比正常衣服的肩寬窄小 2~4cm,使用大人的款式,衣架太大突出衣袖,使孩童衣服變形。

▲ 衣架的種類

在為客戶設計衣櫥時,一般都會花一點心思照顧客戶一家人不同的為衣服類別,例如特定的高度衣櫥放置長大衣、層板方便摺疊好的 T恤或牛仔褲、較薄的抽屜最適合放毛衣、女士胸圍內衣等。

後疫情時代也帶來了富創意的設計,新產品包括智能「衣管家」~ 電子衣櫥配搭上越來越受歡迎的物聯網 (Internet of Things) 裝置,如「Jet Air 噴射氣流」或「Air Hanger 循環氣流衣架」,上下噴射氣流快速去除衣物內外的頑垢及異味,清潔衣物跟殺菌、烘乾、除皺一次完成,備受特別關注外出後,生怕把病菌帶返家的客戶或省時一族的歡迎。

▲ 電子衣櫉 的 Air Hanger

簡約一站式的生活模式日漸受重視,衣服物件貴精不貴多,更要好好愛惜,就從捍衛衣服的肩膊 ~ 收納衣架開始!

作者:思池戈庫 ( 謝思琪 )

作者簡介:經驗畫匠,從事室內設計行業,喜歡旅遊及寫畫,最愛 「遊住學」旅居外國欣賞當地藝術作品,吸收各國各種技巧及知識,提升個人創作。提倡生活空間注入藝術元素,如畫作、藝術擺件之類。

