【小老闆生意經@iM網欄】加碼消費券提早發放 本地零售業終迎曙光

本地零售及餐飲業界傳來好消息!就是本地政府公布的加碼消費券計劃落實提早發放,本周四(4月7日)先向超過600萬名已成功登記市民發放5,000元消費券,餘額會與新符合資格人士的消費券,一起在年中分批發放。

今次的消費劵計劃將向合資格的本地市民發放金額金額1萬港元的消費券,比上次5,000元消費券多出一倍。雖然消費券仍會分期發放,每期5,000元,一共分兩期。要知道,如每人均利用5,000消費劵放在本地零售及餐飲市場上,對業界是有多大的提振作用。

參考上次發放經驗,派發消費券的話有助推動市民的消費意欲。去年嶺南大學(嶺大)香港商學研究團隊與《香港01》合作,進行了一份關於的電子消費券問卷調查,訪問了6,154個18歲或以上香港市民。結果顯示,消費用途方面,近七成人會將消費券用於購買日常用品及餐飲,亦有近七成七受訪者選擇到超級市場使用消費券,估計本地零售及餐飲業最為受惠。亦有超過一半的受訪者願意額外貼錢以購買較貴的商品。另外,有六分之一人則表示願意捐出消費券予慈善團體以幫助有需要人士。

如是此的話,商家更應該把握這一波消費熱潮,提早推出一些宣傳及優惠吸引市民到店利用消費劵消息。過去一星期,本地的疫情確診人數明顯回落,市民的消費意欲也開始恢復,商店也多了市民購物。即使仍未恢復晚市堂食,街上人流「清零」的情景亦不再,商場的人流明顯增多,可見不少市民已經不再害怕疫情的傳播力,甚至不少市民已感染後康復更是無懼出門。

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

而早前政府公布,將在4月底(約4月21日起)分階段放寬社交距離措施,並分三個階段放寬,首階段晚市恢復堂食、重開健身中心等。相信屆時市民的消費意慾會更為強勁,像是等了又等,一下子爆發兩三個月堆積下來的消費意慾般。

本地疫情稍為遏止,本地疫情的高峰期或已過去,隨更多公眾場所重新開放,本地的零售市道亦有望重回正軌。有理由相信,今年自5月開始本地零售及餐飲消費會出現一個較明顯反彈。而派發消費劵是分兩期的關係,這一波反彈或將維持多一段時間,而下半年的消費市道更應該會比上半年的好。

同場加映:【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者 _Anna (馮文慧)簡介

前 IM 記者,現投身金融行業。白天上班 8 小時,跟一般白領無異,工餘時間則經營網店,從事玩具精品代購生意。愛好旅遊,本身做代購是希望幫補旅費,沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆,在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經 @Anna 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!