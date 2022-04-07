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【國際油價】據報三桶油避免與俄簽訂新合同　另IEA成員國將釋放6000萬桶石油儲備、紐油失守100美元關

股市 07:49 2022/04/07

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據報三桶油避免與俄簽訂新合同，另IEA將釋放1.2億桶石油儲備。

路透引述消息人士指，中國國營煉油廠將履行現有的俄羅斯石油合同，但將避免簽訂新合同，即使價格十分優惠。原因是俄烏戰爭下，隨著西方對俄實施制裁增加，中國政府呼籲這些石油國企謹慎行事。

報導稱，國有的中石化 （00386） 、中海油 （00883） 、中石油 （00857） 與中化集團，均在俄羅斯5月份新貨交易中保持觀望。

另外，彭博報導，美國在國際能源署（IEA）的盟友將從應急儲備中調配6,000萬桶石油，本輪全球釋儲規模達到2.4億桶。國際能源署預計，俄羅斯本月石油產量將下跌四分之一，令全球能源市場出現每日300萬桶的巨大供應缺口。調用緊急儲備將有助於填補這缺口，但由於油組及其盟友（OPEC+）拒絕加速增產，供應仍將緊張。

國際能源署（IEA）將釋放1.2億桶石油以為油價降溫，其中一半的釋放規模將來自美國，其他IEA成員國將分擔其餘部分。不具名消息人士稱，美國的行動將是總統拜登已經宣布的1.8億桶石油儲備釋放計劃的一部分。而4月1日當週，美國石油產量增至每日1180萬桶，創2021年12月份以來新高。

國際油價下挫，紐約期油失守100美元關口，昨跌4.4%，今日回穩0.6%，現報97.05美元，布蘭特期油昨跌3.9%，今日回穩0.6%，現報101.94美元。

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